قیمت خودرو امروز 9 دی 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و فضای روانی ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نوسان‌های شدید ارزی، ابهام نسبت به چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی و تداوم فشارهای تورمی سبب شده است قیمت خودروها بدون اتکا به حجم واقعی معاملات روندی افزایشی به خود بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کاهش تیراژ تولید، افت عرضه خودروهای وارداتی و عقب‌ماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز از جمله عواملی هستند که همچنان چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها را تقویت می‌کنند. به باور کارشناسان، درصورت تداوم محدودیت‌های عرضه همزمان با افزایش تقاضای پایان سال ممکن است گسترش دامنه نوسانات قیمتی افزایش یابد.

قیمت خودروهای داخلی

راناپلاس TU5P نسبت به روز گذشته 45 میلیون تومان گران شد تا با بهای یک میلیارد و 140 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، پژو 207 دنده‌ای پانوراما TU5 ریزش بهای 45 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ یک میلیارد و 405 میلیون تومان به معاملات امروز رسید.

شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 760 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز افت بهای 14 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 882 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

چانگان CS55 نسبت به روز معاملاتی پیشین 90 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 720 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، هایما S7 پرو رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله سه میلیارد تومان ایستاد.

X55 پرو نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد و با نرخ 2 میلیارد و 790 میلیون تومان به بازار آزاد رسید. از طرف دیگر، X33 کراس (اتوماتیک) رشد بهای 60 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 970 میلیون تومان رسید.

کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز معاملاتی گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 110 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرایم افزایش بهای 70 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.