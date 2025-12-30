پس از سقوط سنگین قیمت‌ها در روز گذشته، فضای احتیاطی بر تصمیم معامله‌گران در بازار طلا، سکه و ارز غالب شده است.

بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات چهارمین روز هفته را آغاز کرد که روز گذشته شاهد عقب‌نشینی گسترده قیمت‌ها بودند؛ اصلاحی که پس از چندین روز جهش‌های پرقدرت و ثبت رکوردهای تازه رخ داد و نشان داد هیجان خرید بالاخره جای خود را به احتیاط و فشار فروش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ دلار، سکه و طلا با افت محسوس وارد کانال‌های پایین‌تر شدند و فضای معاملاتی برای نخستین بار پس از اوج‌گیری‌های پرشتاب اخیر به سمت متعادل‌سازی حرکت کرد.

اصلاح دلار پس از سقف‌شکنی‌ها؛ تغییر موج انتظارات در بازار ارز

معاملات روز دوشنبه برای اسکناس آمریکایی با فشار عرضه و ریزش تدریجی همراه بود. دلار که تا یک روز قبل در مسیر حرکت به سمت قله‌های بالاتر قرار داشت، با عقب‌نشینی تقاضا و غالب شدن فروشندگان از کانال ۱۴۲ هزار تومان تا محدوده‌ی ۱۳۹ هزار تومان افت کرد؛ ریزشی که از نگاه فعالان، بزرگ‌ترین اصلاح در هفته‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

محور اصلی این چرخش انتظارات، انتشار خبر تغییر ریاست بانک مرکزی بود؛ رخدادی که هرچند در کوتاه‌مدت ماهیت روانی دارد، اما توانست بخش قابل توجهی از جریان سفته‌بازی را موقتاً متوقف کند. این سیگنال سیاستی، شرایط را در بازار فردایی تشدید کرد و دلار در معاملات شبانه تا کانال ۱۳۵ هزار تومان عقب نشست؛ تحولی که معامله‌گران آن را نشانه‌ای از ورود دلار به فاز اصلاحی می‌دانند.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که متغیرهای اقتصادی کلان همچون نقدینگی و کسری بودجه تغییر نکرده‌اند، این عقب‌نشینی‌ها بیشتر «سبک‌سازی مقطعی» محسوب می‌شود تا تغییر جهت پایدار در روند اصلی.

ریزش سنگین در بازار طلا و سکه؛ هم‌زمانی چند شوک قیمتی

بازار فلزات گرانبها نیز بدون مقاومت جدی در برابر افت دلار، به مسیر نزولی تن داد. انتشار خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی، افت پلکانی ارز و سقوط اونس جهانی به کانال ۴۳۰۰ دلار موجب شد قیمت‌ها در بازار داخلی به‌سرعت پله‌هایی را از دست بدهند.

سکه امامی که روزهای قبل رکوردهای تاریخی را لمس کرده بود، در یک سقوط پرشتاب بیش از ۵ میلیون تومان ارزش خود را از دست داد و به کف ۱۵۰ میلیون تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز افتی نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان را تجربه کرد و به کانال ۱۴ میلیون تومان برگشت.

فعالان بازار طلا اعتقاد دارند هم‌پوشانی چندین سیگنال منفی طی یک روز، باعث شد که فروشندگان دست بالا را در بازار پیدا کنند و انتظارات افزایشی کوتاه‌مدت تا حدودی تضعیف شود.

پیامدهای بیرونی؛ از التهاب سیاستگذاری تا حاشیه‌های بازار فیزیکی

افزایش تند قیمت‌ها در روزهای اخیر پیش از اصلاح، تبعات اجتماعی و صنفی را نیز به همراه داشته است. بخشی از فعالان بازار تهران نسبت به بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان واکنش اعتراضی نشان دادند.

از سوی دیگر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۲۱۲ بدهکار ارزی خبر داده است که علیرغم دریافت ارز، تعهدات وارداتی خود را اجرا نکرده‌اند. حجم بالای ارزهای خرج‌نشده نزد واسطه‌ها، ضعف نظارت و عدم بازگشت منابع ارزی را برجسته‌تر کرده و به‌عنوان یکی از عوامل فشارزا بر بازار دیده می‌شود.

چشم‌انداز بازار؛ اصلاح مقطعی یا آغاز چرخش؟

کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاح اخیر را نباید معادل تغییر قطعی روند دانست. انتظارات تورمی همچنان قوی است و متغیرهای کلان تغییری نکرده‌اند. از این‌رو: اگر دلار در سطوح پایین‌تر تثبیت شود، اصلاح طلا و سکه ادامه دارد. اگر شوک خبری یا سیاسی تازه‌ای وارد شود ، بازگشت صعودی می‌تواند سریع و پرشتاب باشد.

در چنین شرایطی، بازارها به‌جای حرکت یک‌طرفه، احتمالاً در فاز نوسان‌های رفت‌وبرگشتی باقی می‌مانند؛ دوره‌ای که تصمیم‌گیری برای معامله‌گران را دشوارتر و حساس‌تر می‌کند.

دلار آزاد در آستانه نبرد ۱۳۵ تا ۱۴۱ هزار؛ آیا بازار در فاز اصلاح عمیق قرار می‌گیرد؟

روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 1440 تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 142 هزار و 940 تومان بازگشایی کرد و همان ابتدا با کاهش به کانال قبل برگشت و در میانه روز به یکباره به کانال 139 هزار تومان برگشت و تا سطح 139 هزار و 190 تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 139 هزار و 500 تومان بسته شد. دلار آزاد در معاملات پشت خطی با ادامه مسیر نزولی و افت چند کاناله تا نرخ 135 هزار و 770 تومان کاهش یافت.

تحلیلگران فنی معتقدند افت چندکاناله دلار آزاد پس از فشار هیجانی روزهای اخیر، بازار را در موقعیت «تنفس و اصلاح» قرار داده است. به‌گفته فعالان باتجربه، سطح ۱۳۷ تا ۱۳۵ هزار تومان نخستین ناحیه حمایتی جدی بازار است و حفظ این محدوده می‌تواند مانع تغییر جهت کلی روند شود. در صورتی که این حمایت از دست برود، نگاه‌ها به محدوده ۱۳۲ هزار تومان به‌عنوان سد بعدی دفاعی معطوف خواهد شد؛ سطحی که در گذشته نیز نقش حمایتی مهمی داشته است.

با این حال، برخی معامله‌گران باور دارند که اصلاح اخیر بیشتر از آن‌که نشانه پایان روند صعودی باشد، یک «آرام‌سازی موقت» پس از صعودهای پرشتاب محسوب می‌شود. آن‌ها تأکید می‌کنند اگر اخبار سیاسی یا ارزی جدیدی وارد بازار شود، دلار می‌تواند به‌سرعت به مرز ۱۳۹ تا ۱۴۱ هزار تومان بازگردد و حتی مجدداً برای عبور از مقاومت ۱۴۳ هزار تومان تلاش کند. در این سناریو، تداوم تقاضای سفته‌بازی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

در مقابل، تحلیلگران محتاط‌تر به داده‌های بنیادی اشاره دارند و معتقدند فضای بازار ارز همچنان زیر سایه ابهامات مدیریتی و انتظارات تورمی است؛ بنابراین نوسانات فعلی ممکن است مقدمه‌ای برای شکل‌گیری «دامنه‌ای وسیع‌تر» باشد. به اعتقاد این گروه، مادامی که دلار بالای ۱۳۵ هزار تومان باقی بماند، تصویر میان‌مدتی بازار صعودی ارزیابی می‌شود؛ اما شکست این سطح می‌تواند سناریوی اصلاح عمیق‌تر را فعال کرده و معامله‌گران را وارد فاز دفاعی کند.

طلای جهانی روی لبه تیغ ۴۳۰۰ دلار؛ سقوط ادامه‌دار یا بازگشت به مدار صعودی؟

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز گذشته در 4519 دلار قرار داشت با روند نزولی به کانال 4400 دلار برگشت و تا نرخ 4554 دلار پایین آمد و در ادامه در بازه 4460 دلار تا 4470 دلار در نوسان بود. قیمت طلای جهانی ساعتی قبل با ادامه مسیر کاهشی به کانال 4300 دلار برگشت و تا نرخ 4315 دلار پایین آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4365 دلار در معامله بود.

تحلیلگران فنی بازار جهانی طلا معتقدند افت شدید قیمت پس از برخوردهای پی‌درپی با مقاومت‌های سنگین، باعث ورود طلا به فاز اصلاحی شده است. ناحیه ۴۳۵۰ تا ۴۳۰۰ دلار مهم‌ترین محدوده حمایتی کوتاه‌مدت معرفی می‌شود؛ سطحی که بارها مانع سقوط عمیق‌تر شده و اکنون «خط دفاعی حیاتی» برای روند طلا محسوب می‌شود. شکست قطعی این محدوده می‌تواند مسیر قیمت را به سمت ناحیه ۴۲۵۰ دلار و حتی ۴۲۰۰ دلار سوق دهد.

در سناریوی مقابل، تحلیلگران خوش‌بین بر این باورند که بخشی از فشار فروش اخیر ناشی از برداشت سود معامله‌گران پس از رکوردشکنی‌های مداوم بوده و نه تغییر بنیادین در چشم‌انداز طلا. از نگاه آن‌ها، برگشت قیمت به بالای ۴۴۵۰ دلار می‌تواند نخستین سیگنال بازگشت قدرت خریداران باشد. در صورت تثبیت بالای این سطح، مقاومت مهم ۴۵۰۰ دلار دوباره در دسترس قرار خواهد گرفت و عبور از آن، راه طلا را برای بازگشت به سقف‌های اخیر هموار می‌کند.

در مجموع، استراتژیست‌ها هشدار می‌دهند که بازار در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که اختلاف‌نظر میان معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلندمدت به اوج رسیده است. تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۴۳۰۰ دلار حفظ شود، ساختار میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود؛ اما از دست رفتن این محدوده، می‌تواند پیام‌آور تغییر فاز بازار به روندی اصلاحی با دامنه بیشتر باشد.

طلای آبشده زیر فشار اصلاح؛ حمایت ۶۲ میلیون آخرین سنگر خریداران

روز دوشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی یک میلیون و 810 هزار تومانی دو کانال پایین‌تر در نرخ 65 میلیون و 950 هزار تومان بازگشایی کرد و در مسیر نزولی تا نرخ 65 میلیون و 380 هزار تومان کاهش یافت و در ساعت پایانی معاملات با ادامه کاهش به کانال 64 میلیون تومان برگشت و در نرخ 64 میلیون و 470 هزار تومان بسته شد. قیمت طلای آبشده در معاملات پشت خطی نزولی شد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 62 میلیون و 160 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی معتقدند افت پرشتاب طلای آبشده پس از چندین موج صعودی متوالی، نشان‌دهنده ورود بازار به فاز «اصلاح قیمتی» است. مطابق ارزیابی تکنیکال، محدوده ۶۲ تا ۶۱ میلیون تومان نخستین ناحیه حمایتی مهم محسوب می‌شود؛ جایی که به‌گفته فعالان باتجربه، احتمال تقویت تقاضای جدید وجود دارد. در صورت شکست پایدار این محدوده، نگاه‌ها به حمایت عمیق‌تر ۶۰ میلیون تومان معطوف می‌شود که نقش سد جدی در برابر ریزش بیشتر خواهد داشت.

در سوی دیگر، گروهی از معامله‌گران می‌گویند کاهش قیمت در روزهای اخیر بیش از آن‌که ناشی از تغییر بنیادین باشد، تحت فشار ناشی از افت دلار و اصلاح طلای جهانی اتفاق افتاده است. از نگاه این دسته، برگشت طلای آبشده به بالای ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند اولین علامت بازگشت خریداران باشد. عبور و تثبیت بالای این سطح، مسیر را برای حمله دوباره به مقاومت ۶۶ میلیون تومان باز می‌گذارد؛ مقاومتی که طی هفته‌های اخیر چندین بار مانع از ادامه روند صعودی شده است.

جمع‌بندی تحلیلگران نشان می‌دهد بازار وارد مرحله‌ای حساس از تصمیم‌گیری شده است؛ جایی که معامله‌گران میان دو سناریوی ادامه اصلاح یا بازگشت صعودی مردد هستند. تا زمانی که طلای آبشده بالای سطح ۶۲ میلیون تومان بماند، تصویر میان‌مدت بازار همچنان صعودی تعبیر می‌شود؛ اما از دست رفتن این حمایت می‌تواند روند را به سمت محدوده‌های پایین‌تر هدایت کرده و فشار روانی شدیدی بر انتظارات افزایشی وارد کند.

سقوط طلای ۱۸ عیار به زیر ۱۵ میلیون؛ بازار به مرز حساس ۱۴ میلیون نزدیک شد

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 409 هزار تومانی چهار کانال پایین‌تر در نرخ 15 میلیون و 224 هزار تومان استارت زد و تا ساعت پایانی معاملات بین بازه 15 میلیون و 184 هزار تومان و 15 میلیون و 93 هزار تومان در نوسان بود و سپس با کاهش بیشتر در نرخ 14 میلیون و 885 هزار تومان بسته شد. طلای 18 عیار در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 14 میلیون و 349 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی می‌گویند افت پرشتاب طلای ۱۸ عیار پس از رشدهای اخیر، کاملاً رنگ و بوی «اصلاح تکنیکال» دارد و بازار اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. محدوده ۱۴ میلیون تا ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ سطحی که در صورت حفظ آن، می‌تواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند. شکست این ناحیه، راه را برای حرکت قیمت به سمت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان حمایت بعدی هموار خواهد کرد.

با این حال، برخی معامله‌گران معتقدند کاهش قیمت بیشتر حاصل فشار هم‌زمان از سوی دلار و طلای جهانی بوده و نه تغییر در جریان اصلی تقاضا. از نگاه این گروه، بازگشت قیمت به بالای ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نخستین نشانه از احیای قدرت خریداران خواهد بود. تثبیت بالای این سطح، می‌تواند مسیر حرکت را به‌سوی مقاومت مهم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هدایت کند؛ محدوده‌ای که در روزهای قبل، چندبار سد محکمی در برابر صعود بوده است.

در مجموع، تحلیلگران تأکید دارند که روند فعلی طلای ۱۸ عیار به نقطه تصمیم‌گیری رسیده است؛ جایی که معامله‌گران باید میان ادامه مسیر اصلاحی و بازگشت به مدار صعودی یکی را انتخاب کنند. مادامی که قیمت بالای ۱۴ میلیون تومان باقی بماند، چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار روانی قابل‌توجهی به انتظارات افزایشی وارد کند و جهت حرکت بازار را به طور محسوسی تغییر دهد.

سکه امامی در برابر دیوار ۱۵۰ میلیون؛ بازارِ مضطرب منتظر تصمیم نهایی

روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی سه میلیون و 100 هزار تومانی سه کانال پایین‌تر در نرخ 158 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا 300 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و با از دست دادن دو کانال تا کف کانال 156 میلیون تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 156 میلیون و 400 هزار تومان بسته شد. سکه امامی در معاملات پشت خطی با افت چند کاناله مواجه شد و در لحظه نگارش این گزارش در کف کانال 149 میلیون تومان قرار دارد.

معامله‌گران فنی بازار سکه معتقدند ریزش سنگین سکه امامی پس از نوسانات افزایشی پرشتاب، بازار را وارد «فاز اصلاح عمیق» کرده است. محدوده ۱۵۰ تا ۱۴۹ میلیون تومان اکنون مهم‌ترین خط دفاعی سکه ارزیابی می‌شود؛ سطحی که شکست قاطع آن می‌تواند فشارهای فروش بیشتری را فعال کند و نگاه‌ها را به سمت حمایت بعدی ۱۴۶ میلیون تومان معطوف سازد. فعالان بازار می‌گویند واگذاری این سطح می‌تواند جو روانی منفی تازه‌ای در معاملات ایجاد کند.

در مقابل، برخی تحلیلگران بر این باورند که افت کنونی بیش از اندازه توسط هیجان منفی و کاهش هم‌زمان دلار و طلای داخلی تقویت شده است و بنابراین احتمال بازگشت خریداران در سطوح حمایتی وجود دارد. از دید این گروه، بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۱۵۴ میلیون تومان نخستین علامت بازپس‌گیری قدرت توسط تقاضا خواهد بود. پس از آن، مقاومت کلیدی ۱۵۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان به‌عنوان سد اصلی در برابر تغییر مسیر قیمت مطرح می‌شود.

در چشم‌انداز کلی، بازار در نقطه‌ای حساس از نظر روانی و تکنیکال قرار گرفته است. مادامی که سکه بالای ۱۵۰ میلیون تومان حفظ شود، ساختار میان‌مدت بازار هنوز شانس حفظ «روند صعودی بزرگ‌تر» را دارد؛ اما شکست این حمایت، می‌تواند تصویر فنی را کاملاً دگرگون کرده و معامله‌گران را به سناریوهای اصلاحی گسترده‌تر سوق دهد.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه

قیمت نیم‌سکه معاملات را با گپ منفی یک میلیون و 100 هزار تومانی یک کانال پایین‌تر در کف کانال 88 میلیون تومان استارت زد و با کاهش سه کاناله در نرخ 85 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی 800 هزار تومانی در کف کانال 52 میلیون تومان استارت زد و در مسیر نزولی با افت دو کاناله تا نرخ 50 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافت.

هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و 200 هزار تومانی در نرخ 22 میلیون و 300 هزار تومان آغاز کرد و در ادامه در همین محدوده در معامله بود.