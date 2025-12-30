صفحه خبر لوگوبالا تابناک
راننده جوان زنده زنده در پژوپارس سوخت

 با کشف جسد سوخته یک جوان افغانستانی درون خودروی پژوپارس سفیدرنگ،تلاش پلیس برای یافتن کلید معمای این حادثه وحشتناک در مشهد آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۰۵
| |
138000 بازدید
|
۱۰
راننده جوان زنده زنده در پژوپارس سوخت

 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، حدود ساعت ۲۲ پنج شنبه گذشته، شهروندانی که از جاده شترک در نزدیکی کمربند سبز مشهد عبور می کردند، با مشاهده شعله های سرکش آتش که از درون یک دستگاه خودروی پژوپارس زبانه می کشید،بلافاصله موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دادند. طولی نکشید که امدادگران آتش نشانی، خود را به محل حادثه رساندند و شیلنگ های بزرگ آب را به طرف خودروی شعله ور گرفتند. خیلی زود و با عملیات ماهرانه آتش نشانان، در حالی آتش خاموش شد که هنوز شعله هایی از جسد درون خودرو دیده می شد. بنابراین عوامل آتش نشانی با شکستن شیشه های خودرو موفق شدند شعله ها را خاموش کنند اما دیگر جسد راننده به طور کامل سوخته بود.

در این شرایط بود که نیروهای انتظامی ماجرای جسد سوخته را به قاضی دکتر صادق صفری اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور شبانه قاضی ویژه قتل عمد در صحنه آتش سوزی مشکوک، تحقیقات گسترده ای آغاز و مشخص شد که تکه هایی از جسد بر اثر فشار آب به دیگر نقاط خودرو پرتاب شده است. اگرچه بررسی فرضیه آتش سوزی ناگهانی درون خودرو بر اثر وقوع حادثه در دستورکار افسران پلیس آگاهی قراردارد اما واکاوی این ماجرای تکان دهنده در حالی ادامه یافت که هویت راننده از روی گردنبند جسد سوخته شناسایی شد. ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که جسد مربوط به جوان ۲۴ ساله افغانستانی به نام موسی میران زهی است که در انتهای بولوار پنجتن مشهد اقامت داشت.

کشف جسد آتش سوزی آتش نشان جوان افغانستانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۹۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
170
195
پاسخ
ای بابا از اول بنویس افغانی هستش وقت نزاریم. کم بدبختی داریم اینا هم هوار شدن اینجا و هر روز با هم درگیر میشن و ناامنی ایجاد میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تابناک جان، خواهشا این جور نظرات نزادپرستانه رو منتشر نکن.
محمدرضا کاظمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
انسان باشیم!
نژادپرست انسان نیست! ا
وجدان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شرم بر نژاد پرست و رحمت بر روح جوان مرحوم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
19
198
پاسخ
طولی نکشید که امدادگران آتش نشانی، خود را به محل حادثه رساندند !!!! ماشین کاملا سوخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
14
66
پاسخ
همه انسان برابرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
15
50
پاسخ
واقعان براتون متسفام بااین نظراتون موسی رفیق من بود واقعان حیف شدتسلیت عرض میکنم به خانوادمحترم شون
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
10
43
پاسخ
طولی نکشید که بعد از ۵ ساعت سوختن خودرو امدادگران فرا رسیدن و ماشین جزغاله شده خاموش کردن
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
11
61
پاسخ
خدارحمتش کنه چه ایرانی چه افغانی
شایان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
46
پاسخ
خدا به خانواده اش صبر بده ، بنظر قتله و مشکوک باید بررسی بشه
