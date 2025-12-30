راننده جوان زنده زنده در پژوپارس سوخت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، حدود ساعت ۲۲ پنج شنبه گذشته، شهروندانی که از جاده شترک در نزدیکی کمربند سبز مشهد عبور می کردند، با مشاهده شعله های سرکش آتش که از درون یک دستگاه خودروی پژوپارس زبانه می کشید،بلافاصله موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دادند. طولی نکشید که امدادگران آتش نشانی، خود را به محل حادثه رساندند و شیلنگ های بزرگ آب را به طرف خودروی شعله ور گرفتند. خیلی زود و با عملیات ماهرانه آتش نشانان، در حالی آتش خاموش شد که هنوز شعله هایی از جسد درون خودرو دیده می شد. بنابراین عوامل آتش نشانی با شکستن شیشه های خودرو موفق شدند شعله ها را خاموش کنند اما دیگر جسد راننده به طور کامل سوخته بود.

در این شرایط بود که نیروهای انتظامی ماجرای جسد سوخته را به قاضی دکتر صادق صفری اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور شبانه قاضی ویژه قتل عمد در صحنه آتش سوزی مشکوک، تحقیقات گسترده ای آغاز و مشخص شد که تکه هایی از جسد بر اثر فشار آب به دیگر نقاط خودرو پرتاب شده است. اگرچه بررسی فرضیه آتش سوزی ناگهانی درون خودرو بر اثر وقوع حادثه در دستورکار افسران پلیس آگاهی قراردارد اما واکاوی این ماجرای تکان دهنده در حالی ادامه یافت که هویت راننده از روی گردنبند جسد سوخته شناسایی شد. ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که جسد مربوط به جوان ۲۴ ساله افغانستانی به نام موسی میران زهی است که در انتهای بولوار پنجتن مشهد اقامت داشت.