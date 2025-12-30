صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴

قیمت هر اونس طلا به ۴,۴۶۲ (چهار هزار و چهارصد و شصت و دو ) دلار رسید.
قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثبات را تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز به ۴,۴۶۲ (چهار هزار و چهارصد و شصت و دو ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۴۶۲ - - ۰۸:۰۰
۴,۵۳۴ ۰.۰۰

 

 روز قبل
۴,۵۳۴ ۱۱ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

