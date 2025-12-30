قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثبات را تجربه کرد.
قیمت اونس طلا امروز
به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز به ۴,۴۶۲ (چهار هزار و چهارصد و شصت و دو ) دلار رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۴۶۲
|-
|-
|۰۸:۰۰
|۴,۵۳۴
|۰.۰۰
|
|روز قبل
|۴,۵۳۴
|۱۱
|۰.۲۴
|۲ روز پیش
