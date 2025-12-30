قیمت طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثبات را تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز به ۴,۴۶۲ (چهار هزار و چهارصد و شصت و دو ) دلار رسید.