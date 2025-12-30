تصاویر دیده نشده از رضا امیرخانی

مهدی قزلی نویسنده با انتشار ویدیویی از رضا امیرخانی نوشت: «رضا امیرخانی می‌گفت اگر قرار باشد از صنف ما نویسندگان پیامبری مبعوث شود، آن پیامبر تولستوی است. شاید به همین خاطر وقتی در سفری به یاسنایا پالیانا، زادگاه تولستوی، سر مزارش رفتیم، رضا قرآن خواند: سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى... امروز اگر قرار باشد از صنف نویسندگان در ایران پیامبر و جوانمردی مبعوث شود، قطعا آن نویسنده امیرخانی است. ما برای رضا دعا کردیم و می‌کنیم، ما برای برادر بزرگ ادبیات ایران امیدوارانه صبوری می‌کنیم، ما برایش قرآن خواندیم و می‌خوانیم؛ سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ... مبعوث شو آقای نویسنده، بلند شو و قرآن بخوان، بخوان... ٱقۡرَأۡ... ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ» این ویدیو را در تابناک می‌بینید.