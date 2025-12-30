جزئیات برگزاری امتحانات مدارس اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در همین راستا حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد. در خصوص امتحانات داخلی نیز تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. در صورتی که به دلیل شرایط خاص، امتحان داخلی در زمان مقرر برگزار نشود، معمولاً به عنوان آخرین امتحان و در زمانی که با دانش‌آموزان هماهنگ می‌شود، برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور معمول، شورای مدرسه پس از بررسی شرایط، مصوبه لازم را صادر کرده و زمان برگزاری امتحانات داخلی را تعیین می‌کند. با این حال، اختیار نهایی در این زمینه با مدرسه و شورای مدرسه است.