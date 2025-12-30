صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دمنوش سم زدا چیست؟

دمنوش‌های سم‌زدا مانند زنجبیل و چای سبز بسیار متداول شده‌اند اما آیا دمنوش‌ها واقعا بدن را از سموم پاک می‌کنند؟
کد خبر: ۱۳۴۸۷۱۳
| |
15641 بازدید
دمنوش سم زدا چیست؟

به گزارش تابناک؛ کارشناسان تغذیه می‌گویند بدن، سیستم سم‌زدایی طبیعی و موثری دارد و عمدتا کبد، کلیه‌ها، دستگاه گوارش و پوست این نقش را برعهده دارند و پیوسته مواد زائد را از بدن دفع می‌کنند.

«لورن مناکر»، متخصص تغذیه گزارشی در این زمینه منتشر کرده است.

مصرف چای و دمنوش در جهان به‌خصوص در میان نسل هزاره رو به افزایش است. ​بنابر ارزیابی شرکت تحقیقاتی و تحلیل بازار جهانی «استریتس ریسرچ» (Straits Research)، گستره بازار جهانی دمنوش سم‌زدا از ۲.۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۳ به ۱۲.۶۳ میلیارد دلار برسد.

دمنوش‌های سم‌زدا ترکیب گیاهان، برگ‌ها، ادویه‌جات، گل‌ها و ریشه‌هایی هستند که خواص ارزشمندی دارند. ادعا بر این است که برخی دم‌نوش‌ها قابلیت پاکسازی دارند، به هضم کمک می‌کنند و بر عملکرد سوخت‌وساز و سطح انرژی تاثیر می‌گذارند. بسیاری از گیاهان دارویی هم به کاهش التهاب و بهبود هضم معروفند. مواد موجود در زنجبیل، ریشه قاصدک و چای سبز ترکیبات متعادلی ایجاد می‌کنند که طعم خوب و اثر آرامش‌بخش دارند و بر سلامت کلی روده تاثیر می‌گذارند.

تاثیر این دمنوش‌ها در رژیم غذایی چگونه است؟

این دمنوش‌ها ممکن است تاثیرات مثبتی داشته باشند، اما یک راه‌حل جادویی نیستند. لورن مناکر می‌گوید که این دمنوش‌ها به‌رغم خواص مثبتی که دارند، نمی‌توانند بدن را به شکلی که بسیاری از نشان‌های تجاری مدعی هستند سم‌زدایی کنند، اما می‌توانند در کنار رژیم غذایی متعادل، فرایند طبیعی سم‌زدایی بدن را تکمیل کنند یا علائم خاصی مانند نفخ یا سوءهاضمه را تسکین دهند. متخصصان می‌گویند در مزایای این دمنوش‌ها اغراق شده است و بیشتر ادعا‌ها در مورد خاصیت سم‌زدایی این دمنوش‌ها و تاثیر آنها بر افزایش سوخت‌وساز شواهد علمی ندارد.

این متخصص تغذیه با تاکید بر سیستم سم‌زدایی بدن می‌گویند بدن به خودی خود به سیستم شگفت‌انگیز سم‌زدا در کبد، کلیه‌ها و دستگاه گوارش مجهز است که شبانه‌روز برای دفع مواد زائد کار می‌کنند.

کبد سموم را تجزیه و مواد را متابولیزه می‌کند تا به‌راحتی دفع شوند. کلیه‌ها مواد زائد را از خون جدا و از طریق ادرار دفع می‌کنند. دستگاه گوارش هم غذا را تجزیه می‌کند و مواد زائد را از طریق روده‌ها دفع می‌کند. همچنین بدن سیستم تعریق دارد که به آزادسازی مقادیر کمی از ترکیبات خاص و فلزات سنگین کمک می‌کند.

در هر صورت برخی از این دمنوش‌ها ترکیبات مفیدی دارند. برای نمونه ریشه قاصدک که سرشار از پتاسیم است به‌شکل سنتی به دلیل خاصیت ادرارآور بودنش شناخته شده است، اما مطالعات پیش‌بالینی جدیدی نشان می‌دهد که به عملکرد کبد و سلامت آن نیز کمک می‌کند.

چای سبز هم از قرن‌ها پیش در طب سنتی چینی استفاده می‌شده و در پیشگیری از بیماری‌های مزمن موثر بوده است. چای سبز متابولیسم را تقویت می‌کند، ایمنی را افزایش می‌دهد و سرشار از آنتی‌اکسیدان است.

اکنون مشخص شده که دمنوش «مورینگا» که از دوره باستان برای درمان بیماری‌های التهابی از آن استفاده می‌شد در درمان آرتریت نیز موثر است. دم‌نوش «سنا» هم که اغلب به سم‌زدایی شناخته می‌شود، ملینی طبیعی است که حرکت روده را تحریک می‌کند.

آیا دمنوش‌های سم‌زدا خطراتی هم دارند؟

ممکن است دمنوش‌های سم‌زدا عوارض جانبی داشته باشند، به‌خصوص اگر در نوشیدن آنها زیاده‌روی کنید. در مورد سنا، متخصصان تاکید می‌کنند که استفاده بیش از حد، باعث کم‌آبی بدن و بی‌تعادلی الکترولیت‌ها می‌شود. مصرف دمنوش‌های ملین یا ادرارآور‌های قوی خطراتی دارد و باعث کم‌آبی، از دست دادن مواد مغذی و فشار بر سیستم گوارشی می‌شود. همیشه برچسب‌ها را بررسی کنید و اگر مطمئن نیستید با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید.

خواص کافئین موجود در چای هم در صورت مصرف بیش از حد ممکن است بدن را کم‌آب کند. در حالی که مایعات به طور کلی اثرات ادرارآور خفیف کافئین را جبران می‌کنند، این امر همیشه هم صادق نیست. بسته به تحمل فرد در برابر کافئین، مصرف بیش از پنج تا شش فنجان چای قوی کافئین‌دار سبب کم‌آبی بدن می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دمنوش چای بازار جهانی کبد
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خواص شگفت انگیز چای دارچین
فاصله طلایی: چای چند دقیقه بعد از غذا؟
اهدای عضو جوان ۳۱ ساله در آبادان
به این دلیل مهم تخم‌مرغ را همراه با قهوه یا چای نخورید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005erR
tabnak.ir/005erR