صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۷ علامت هشداردهنده کلسترول بالا در ناخن

کلسترول بالا تغییراتی بر ناخن‌های شما برجای می‌گذارد که باید این نشانه‌ها را جدی بگیرید.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۰۷
| |
3022 بازدید
۷ علامت هشداردهنده کلسترول بالا در ناخن

به گزارش تابناک، ناخن‌ها فقط نشان‌دهنده زیبایی نیستند؛ تغییر رنگ، شکنندگی یا رشد غیرطبیعی آنها می‌تواند زنگ خطری برای کلسترول بالا و اختلال در گردش خون باشد.

کلسترول بالا زمانی رخ می‌دهد که چربی‌ها و سایر مواد در رگ‌های خونی به نام شریان‌ها تجمع پیدا کنند. با پیشرفت این بیماری و تشکیل پلاک‌های بیشتر در طول زمان، شریان‌ها مسدود و به جریان خون ضعیف منجر می‌شوند. اغلب ناخن‌های شما ممکن است از کلسترول بالا خبر دهند که در ادامه هر هفت شکلی که فرد مبتلا به کلسترول بالا ممکن است در ناخن‌های خود مشاهده کند، ارائه شده است.

برجستگی روی ناخن‌ها

تغییر در ناخن‌ها اغلب به دلیل مشکل اساسی در سلامت مانند کلسترول یا مشکل قلبی ایجاد می‌شود. برآمدگی‌ها که به عنوان «اونیکورکسی» شناخته می‌شوند، می‌توانند با سایر مشکلات سلامتی مانند کمبود‌های تغذیه‌ای و کم‌خونی نیز ایجاد شوند.

خطوط تیره یا تغییر رنگ ناخن

کلسترول بالا می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر گردش خون تاثیر بگذارد و اغلب به تغییرات قابل مشاهده و خطوط تیره یا تغییر رنگ منجر می‌شود.

چماق شدن ناخن‌ها

کلسترول بالا همچنین می‌تواند روی ناخن‌های شما تاثیر بگذارد و موجب شود نوک ناخن شما خمیده شود که اغلب نشانه‌ای از کمبود اکسیژن طولانی‌مدت به دلیل عدم تعادل کلسترول است.

ناخن‌های مایل به آبی یا بنفش

نشانه دیگری که ناخن‌های شما ممکن است با کلسترول بالا نشان دهند، تغییر رنگ آنها به آبی یا بنفش است. اگر متوجه هرگونه تغییری شدید، درنگ نکنید و فوری با پزشک خود مشورت کنید.

ناخن‌های شکننده یا ضعیف

کلسترول بالا ممکن است موجب ناخن‌های شکننده شود و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که گردش خون مناسب مختل می‌شود و ناخن‌ها اکسیژن و مواد مغذی کمتری، بیش از آنچه برای رشد نیاز دارند، دریافت می‌کنند.

رشد آهسته ناخن

اگر متوجه شدید که ناخن‌های شما پس از کوتاه کردن ناخن‌هایتان، مدت زیادی طول می‌کشد تا دوباره رشد کنند، می‌تواند نشانه کلسترول بالا باشد. این اتفاق زمانی می‌افتد که جریان خون در بدن شما کاهش می‌یابد.

ناخن‌های رنگ‌پریده

طبق گزارش سایت هلث، وقتی فردی کلسترول بالا دارد، ممکن است گاهی اوقات متوجه تغییر رنگ ناخن شود و ناخن‌هایش رنگ‌پریده شوند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کلسترول بالا ناخن رنگ ناخن
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قهرمانان کاهش کلسترول را بشناسید
روغن سرشار از ویتامین E برای تقویت مو، مژه و ناخن
تغییر رنگ ناخن به قهوه ای یا زرد نشانه چیست؟
رنگ زرد ناخن نشانه چیست؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005erL
tabnak.ir/005erL