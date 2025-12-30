۷ علامت هشداردهنده کلسترول بالا در ناخن
به گزارش تابناک، ناخنها فقط نشاندهنده زیبایی نیستند؛ تغییر رنگ، شکنندگی یا رشد غیرطبیعی آنها میتواند زنگ خطری برای کلسترول بالا و اختلال در گردش خون باشد.
کلسترول بالا زمانی رخ میدهد که چربیها و سایر مواد در رگهای خونی به نام شریانها تجمع پیدا کنند. با پیشرفت این بیماری و تشکیل پلاکهای بیشتر در طول زمان، شریانها مسدود و به جریان خون ضعیف منجر میشوند. اغلب ناخنهای شما ممکن است از کلسترول بالا خبر دهند که در ادامه هر هفت شکلی که فرد مبتلا به کلسترول بالا ممکن است در ناخنهای خود مشاهده کند، ارائه شده است.
برجستگی روی ناخنها
تغییر در ناخنها اغلب به دلیل مشکل اساسی در سلامت مانند کلسترول یا مشکل قلبی ایجاد میشود. برآمدگیها که به عنوان «اونیکورکسی» شناخته میشوند، میتوانند با سایر مشکلات سلامتی مانند کمبودهای تغذیهای و کمخونی نیز ایجاد شوند.
خطوط تیره یا تغییر رنگ ناخن
کلسترول بالا میتواند بهطور قابلتوجهی بر گردش خون تاثیر بگذارد و اغلب به تغییرات قابل مشاهده و خطوط تیره یا تغییر رنگ منجر میشود.
چماق شدن ناخنها
کلسترول بالا همچنین میتواند روی ناخنهای شما تاثیر بگذارد و موجب شود نوک ناخن شما خمیده شود که اغلب نشانهای از کمبود اکسیژن طولانیمدت به دلیل عدم تعادل کلسترول است.
ناخنهای مایل به آبی یا بنفش
نشانه دیگری که ناخنهای شما ممکن است با کلسترول بالا نشان دهند، تغییر رنگ آنها به آبی یا بنفش است. اگر متوجه هرگونه تغییری شدید، درنگ نکنید و فوری با پزشک خود مشورت کنید.
ناخنهای شکننده یا ضعیف
کلسترول بالا ممکن است موجب ناخنهای شکننده شود و این اتفاق زمانی رخ میدهد که گردش خون مناسب مختل میشود و ناخنها اکسیژن و مواد مغذی کمتری، بیش از آنچه برای رشد نیاز دارند، دریافت میکنند.
رشد آهسته ناخن
اگر متوجه شدید که ناخنهای شما پس از کوتاه کردن ناخنهایتان، مدت زیادی طول میکشد تا دوباره رشد کنند، میتواند نشانه کلسترول بالا باشد. این اتفاق زمانی میافتد که جریان خون در بدن شما کاهش مییابد.
ناخنهای رنگپریده
طبق گزارش سایت هلث، وقتی فردی کلسترول بالا دارد، ممکن است گاهی اوقات متوجه تغییر رنگ ناخن شود و ناخنهایش رنگپریده شوند.