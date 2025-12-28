نشست انتخاباتی هادی ساعی و تسویه حساب با منتقدان/ فدراسیون تکواندو محل تهدید و حذف!
هادی ساعی همچون اطرافیانش که هر منتقدی را تهدید میکنند، در یک نشست خبری که پیش از پایان دوره ریاستش فضای انتخاباتی داشته به منتقدانش تاخته و آنها را حاشیهسازانی خوانده که کشور و تیم ملی را دوست ندارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دوره ریاست هادی ساعی بر فدراسیون تکواندو رو به اتمام است؛ ریاستی که با کارنامهای درخشان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس همراه بود که حاصل آن کسب چهار مدال با چهار ورزشکار اعزامی بود. آرین سلیمی طلا گرفت، ناهید کیانی و مهران برخورداری نقره گرفتند و مبینا نعمتزاده هم به مدال برنز دست یافت. طبیعتاً المپیک را باید بزرگترین میدان و آزمون هر رشتهای بدانیم و موفقیت صد درصدی تکواندو هم نشان دهنده موفقیت ساعی در تکواندو بوده، اما همانطور که کسی نمیتواند موفقیتهای دوره او را زیر سؤال ببرد، حواشی و اتفاقات عجیب تکواندو هم قابل چشمپوشی نیست.
ریاست فدراسیون تکواندو، یک هفته مانده به پایان دوره ریاستش نشستی خبری برگزار کرده که در وهله اول، تعدادی از منتقدان این فدراسیون که از قضا از سوی برخی نزدیکان به هادی ساعی به دلیل انتقادهایی که کرده بودند، تهدید شدند و مورد اهانت قرار گرفتند، حذف شدند. حذف منتقدان به معنای گزینشی برگزار کردند نشست خبری هادی ساعی بود تا او بتواند به راحتی فضای انتخاباتی مدنظرش را پیش ببرد و عملاً نشستی بدون چالش را پشت سر بگذارد. اگر غیر از این نبوده، بد نیست فدراسیون تکواندو در این خصوص توضیح بدهد که چگونه فقط منتقدان به محل نشست خبری ساعی دعوت نشدند؟
با این حال، هادی ساعی به خوبی در نشستی که برگزار کرد علاوه بر تسویه حساب با برخی مخالفان خود، به روزهای آتی فدراسیون تکواندو در پایان دوره ریاستش پرداخت و اینکه با قدرت در انتخابات شرکت خواهد کرد. این در حالی است که از مدتی قبل زمزمههایی به گوش رسیده که شاید با انتخاب سرپرست برای فدراسیون تکواندو، تغییراتی صورت بگیرد که از ادامه حضور ساعی در این فدراسیون هم جلوگیری شود. این موضوع هم ارتباطی به کارنامه فنی ریاست فعلی فدراسیون ندارد و مرتبط به حواشی ریز و درشتی بوده که در این دوره به گوش خورده و البته ساعی بسیاری از آنها را غیر واقعی و حاشیهسازی خوانده است.
با این اوصاف نشست خبری انتخاباتی ریاست فدراسیون تکواندو طبیعتاً با پرسشهای متعددی هم در این زمینه مواجه شد که هادی ساعی در خصوص موضوع سرپرستی فدراسیون گفت: «سرپرستی برای فدراسیونها یک قانون است، اما دوستان در فضای مجازی عنوان میکنند که میخواهند فلانی را بردارند و سرپرست بگذارند. آقای وزیر ورزش نیز تلاش دارند که در ۷۰ روز انتخابات برگزار شود و دوستان ورزشی از پروسه انتخابات و گذاشتن سرپرست خبر دارند.» با این حال ساعی یک روز پیش از نشست خبریاش، جلسهای را با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار کرده که شایعاتی هم درباره این موضوع مطرح شد؛ از جمله اینکه رئیس فدراسیون تکواندو از وزیر ورزش خواسته فرد مورد نظرش تا زمان برگزاری انتخابات سرپرست شود که پر افتخارترین المپین ایران این موضوع را قویاً تکذیب کرده است: «اصلاً صحبتی در این خصوص با وزارت ورزش نداشتم که چه کسی را سرپرست بگذارند. حتی آقای وزیر در جلسه با ما از اینکه شنیدند ۱۰ روز دیگر پایان دوره است، تعجب کردند و گفتند فکر میکردم پایان دوره تکواندو در بهمن ماه باشد. قرار است از بدنه مدیریتی وزارت ورزش سرپرست را بگذارند و در ۷۰ روز نیز شرایط انتخابات را فراهم کنند.»
با این حال آنچه در این مدت در فدراسیون تکواندو گذشته، علاوه بر روزهای پرمدال در المپیک و البته عملکرد قابل نقد در میدان جهانی، حاشیههایی بوده که هرچند برخی از آنها تکذیب میشود، با این حال برخی از حواشی واقعیتی بوده که در تکواندو گذشته است. به محض هر نوع انتقادی هم، چه منتقدان رسانهای بودند یا اهالی تکواندو همچون محمد باقری معتمد که مدال نقره المپیک را دارد، با تماسهای تهدید آمیز از سوی اطرافیان هادی ساعی مواجه شدند. رئیس فدراسیون تکواندو از ابتدا در جریان این تهدیدها قرار گرفته، اما نه تنها نتوانسته مقابل آنها را بگیرد که حجم تهدیدها و شدت آنها افزایش پیدا کرده است. از فحاشی تا تهدیدهای فیزیکی که مشخص نیست آیا وزیر ورزش و جوانان با این رویه همچنان موافق ادامه این شیوه مدیریتی است و هادی ساعی همچنان از مجمع رأی اعتماد میگیرد یا باید منتظر تغییرات در این فدراسیون بود.
دوره ریاست چهار ساله هادی ساعی به زودی پایان پیدا میکند، اما فدراسیون با سرپرست اداره خواهد شد تا زمان انتخابات فرا برسد. انتخاباتی که به گفته رئیس فدراسیون به سال آینده موکول شده است: «آن چیزی که میدانم، وزارت ورزش در تقویم خود تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۵ را برای انتخابات در نظر گرفته است. در تقویم وزارت ورزش برای همه فدراسیونها تاریخ مشخص شده و انتخابات فدراسیون تکواندو نیز باید زودتر برگزار میشد که با توجه به تعطیلات نوروز قرار است در ۲۷ فروردین برگزار شود.»
با ساعی تکواندو هر روز فقط حاشیه داره. به چه درد می خوره مدالی که پشتش فقط حاشیه هست و توهین به پیشکسوت و زیر گوش زدن و تهدید قهرمان کشور؟ آقای ساعی نشون داد نمی تونه این حاشیه ها رو جمع کنه که هیچ ازش حمایت هم می کنه. بنابراین به هر کارنامه ای به درد ادامه دادن نمی خوره