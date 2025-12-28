هدیه خاص پوتین به خانم سخنگو
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به مناسبت تولد سخنگوی وزارت خارجه این کشور هدیهای خاص اهدا کرد؛ اقدامی که توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به مناسبت تولد ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور هدیهای ویژه را به او داد.
به نقل از آر تی، ماریا زاخارووا در کانال تلگرامی خود تصویری از هدیه دریافتی از دست پوتین را منتشر کرد. پیشتر رسانههای روسیه اعلام کردند پوتین یک جعبه که در آن طرحی از کرملین نقش یافته را به سخنگوی وزارت خاجه هدیه داده است.
زاخاووا در گفتوگو با خبرنگاران، این هدیه را هدیهای زیبا توصیف کرده است. در عکسی که زاخارووا منتشر کرده، جعبه یادبود با لوگوی دایرهای شکلی که روی آن نوشته شده «مسکو» و «کرملین» در کنار جعبه دیگری با تصویر میدانهای کرملین و کلیسای سنت جورج دیده میشود. در کنار آن کارتی با امضای «ولادیمیر پوتین» و یک پاکت پستی که احتمالاً به آدرس «ماریا زاخارووا» ارسال شده، قرار دارد. زاخارووا که متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۷۵ است، چند روز پیش ۵۰ سالگی خود را جشن گرفت.