قیمت روغن دو برابر شد!!

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به کمبود مواد اولیه، عرضه روغن صنف و صنعت با چالش‌هایی روبروست.
قیمت روغن دو برابر شد!!

رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کمبود عرضه روغن خبر داد و گفت: در حال حاضر عرضه روغن بدلیل کمبود مواد اولیه با کمبود روبروست.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، با توجه به کمبود عرضه و قیمت بالای روغن صنف صنعت، واحدهای تولیدی اقدام به خرید روغن خانوار از سطح بازار می کنند.

کنگری ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان ضروری است که هرچه سریع‌تر موضوع تخصیص ارز به واردات تعیین تکلیف شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت مصوب روغن ۱۷ کیلویی صنف و صنعت را یک‌میلیون و سیصد هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت‌ها از دو میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود که بدلیل کمبود مواد اولیه تخلف از سوی کارخانه ها رخ می دهد.

