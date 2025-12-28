قیمت روغن دو برابر شد!!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به کمبود مواد اولیه، عرضه روغن صنف و صنعت با چالشهایی روبروست.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۰۸| |
3761 بازدید
رضا کنگری رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کمبود عرضه روغن خبر داد و گفت: در حال حاضر عرضه روغن بدلیل کمبود مواد اولیه با کمبود روبروست.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، با توجه به کمبود عرضه و قیمت بالای روغن صنف صنعت، واحدهای تولیدی اقدام به خرید روغن خانوار از سطح بازار می کنند.
کنگری ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان ضروری است که هرچه سریعتر موضوع تخصیص ارز به واردات تعیین تکلیف شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت مصوب روغن ۱۷ کیلویی صنف و صنعت را یکمیلیون و سیصد هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمتها از دو میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود که بدلیل کمبود مواد اولیه تخلف از سوی کارخانه ها رخ می دهد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟