کشف ۳۸ کیلو شمش طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد
به گزارش تابناک به نقل از فراجا؛ سردار رضا بنی اسدیفر اظهار کرد: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد، حین کنترل و بازرسی به ۲ عدد کوله پشتی یکی از مسافران در خصوص حمل کالای قاچاق مشکوک شدند.
وی افزود: پس از بررسی دقیق و فنی، محرز شد، تعداد ۲۵ قطعه شمش طلای آب شده غیر استاندارد بدون مجوز قانونی، به مقدار ۳۸ کیلو گرم بهطرز کاملا ماهرانه در دو عدد کوله پشتی جاسازی شده است.
فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا با بیان اینکه ارزش طلای کشف شده توسط کارشناسان ۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با توجه به فقدان ارائه هر گونه مجوز قانونی و رسمی، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تحویل شد.
سردار بنی اسدی فر با تاکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیتهای بازرسی سالنهای مسافری فرودگاههای کشور، خاطر نشان کرد: ماموران پلیس فرودگاه با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهند داد، سودجویان مخل اقتصادی از بستر حمل و نقل هوایی برای فعالیتهای مجرمانه خود ضربه به اقتصاد کشور وارد کنند.