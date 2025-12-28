میلی صفحه خبر لوگو بالا
کشف ۳۸ کیلو شمش طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۳۸ کیلو گرم شمش طلای قاچاق توسط کارکنان پلیس فرودگاه بین‌المللی مهرآباد خبر داد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۹۸
| |
7264 بازدید
|
۳

کشف ۳۸ کیلو شمش طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد

به گزارش تابناک به نقل از فراجا؛ سردار رضا بنی اسدی‌فر اظهار کرد: کارکنان هوشیار پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد، حین کنترل و بازرسی به ۲ عدد کوله پشتی یکی از مسافران در خصوص حمل کالای قاچاق مشکوک شدند.

وی افزود: پس از بررسی دقیق و فنی، محرز شد، تعداد ۲۵ قطعه شمش طلای آب شده غیر استاندارد بدون مجوز قانونی، به مقدار ۳۸ کیلو گرم به‌طرز کاملا ماهرانه در دو عدد کوله پشتی جاسازی شده است.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با بیان اینکه ارزش طلای کشف شده توسط کارشناسان ۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: با توجه به فقدان ارائه هر گونه مجوز قانونی و رسمی، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تحویل شد.

سردار بنی اسدی فر با تاکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیت‌های بازرسی سالن‌های مسافری فرودگاه‌های کشور، خاطر نشان کرد: ماموران پلیس فرودگاه با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهند داد، سودجویان مخل اقتصادی از بستر حمل و نقل هوایی برای فعالیت‌های مجرمانه خود ضربه به اقتصاد کشور وارد کنند.

شمش فرودگاه طلا قاچاق فراجا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
24
پاسخ
این قاچاقچی محترم طلا نمیدونسته فرودگاه مهرآباد ، فرودگاه داخلی :)) شاید نمی دونسته میخواسته بره کانادا. یعنی نمی دونسته فردوگاه دستگاه xray دارد :)) . این خیره؟ شوخیه ؟ یا چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
13
پاسخ
ببخشید ارزش رو اشتباه زدینن الان میشه 6 هزار میلیارد ریال....
5500 برای دیروز بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
گل گفتی میخواستم بگم منم الان یا الانش رو باید بگن
