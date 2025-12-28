میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ دی

امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۸۳
| |
5237 بازدید
|
۲
قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ دی

قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثابت ماند. 

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۳۴ ۰.۰۰

 

 10:53
۴,۵۳۴ ۱۱ ۰.۲۴ روز قبل
۴,۵۲۳ ۴۳ ۰.۹۵ ۲ روز پیش

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا قیمت طلا اونس جهانی خبر فوری
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف ۳۸ کیلو شمش طلای قاچاق در فرودگاه مهرآباد
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
قیمت طلا در بازار جهانی امروز 23 آذر ماه
طلای جهانی رکورد زد
قیمت طلا امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
قیمت جهانی طلا امروز یکم مهر ماه
قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ آذر
قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت جدید طلای ۱۸ عیار در ۲۲ اسفندماه
قیمت طلا در بازار امروز جمعه 8 فروردین
قیمت جدید طلای ۱۸ عیار امروز ۲۹ بهمن ماه
توافق تجاری آمریکا و چین: زلزله در بازار طلا
قیمت طلای جهانی امروز دوشنبه ۲۰ اسفند
قیمت طلا در بازار امروز 22 بهمن ماه
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۵ دی ماه
قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه
قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ دی ماه
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۵ آذرماه
قیمت طلا امروز شنبه ۱۴ مهرماه
قیمت طلا امروز شنبه ۲۴ شهریور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Italy
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
2
پاسخ
ساعت 11:22
سکه: 165,500,000 تومان
دلار: 142،400 تومان
فدایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
0
پاسخ
قیمتهای دلار وسکه طلا وخودرو ساعتی شده !!! دولتمردان پر ادعا چیکار میکنند یا عرضه ندارن یا اینکه خوابشان برده!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005em7
tabnak.ir/005em7