قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ دی
امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.
قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثابت ماند.
آخرین نرخ اونس طلا
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۵۳۴
|۰.۰۰
|
|10:53
|۴,۵۳۴
|۱۱
|۰.۲۴
|روز قبل
|۴,۵۲۳
|۴۳
|۰.۹۵
|۲ روز پیش
