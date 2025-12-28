قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ دی

قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثابت ماند.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۵۳۴ (چهار هزار و پانصد و سی و چهار ) دلار رسید.