صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در اظهارنظری عجیب ادعا کرد: «ایران مقابل ترامپ تسلیم می‌شود. هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌ها را باید ول کنیم بین ایران و آمریکا جنگ نمی شود. جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه قبول می‌کند باید مثل زلنسکی هر چی ترامپ می خواهد، بدیم بره! دلیل ندارد ایران و آمریکا مذاکره کنند، خواسته ترامپ مشخص است.» روایت زیباکلام را می‌بینید و می‌شنوید. اظهارات زیباکلام را می‌بینید و می‌شنوید.