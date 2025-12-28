نبض خبر
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه میپذیرد!
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در اظهارنظری عجیب ادعا کرد: «ایران مقابل ترامپ تسلیم میشود. هستهای، موشکی و نیابتیها را باید ول کنیم بین ایران و آمریکا جنگ نمی شود. جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه قبول میکند باید مثل زلنسکی هر چی ترامپ می خواهد، بدیم بره! دلیل ندارد ایران و آمریکا مذاکره کنند، خواسته ترامپ مشخص است.» روایت زیباکلام را میبینید و میشنوید. اظهارات زیباکلام را میبینید و میشنوید.
چرا اجازه می دهید این آدم حرف نامربوط بزنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
این بابا واقعأ زده به سرش؟ از این که اگه رژیم اشغالگر به ایران حمله کنه یک تیر چراغ برق سر پا نمیمونه رسیده به این که ایران تمام شروط ترامپ رو میپذیره…. واقعأ این عقل کل چه کوری به این نتیجه رسیده؟؟؟؟
پاسخ ها
مجید| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
این عقلانیت است و صد در صد ایران تمام شرایط (هستهای، موشکی و نیابتیها) را قبول خواهد کرد چون هیچ راهی وجود ندارد
موافقم. راهی جز پذیرش شرایط امریکا نداریم. اقتصا به کل فرو پاشیده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
واقعیت این هست که به خاطر انباشت مشکلات داخلی (اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، فساد، سوء مدیریت و....) ما توان هیچ جنگ بلندمدتی رو نخواهیم داشت. جنگ با اسراییل و امریکا بواسطه اینکه هیچ هدفی رو برای ما محقق نخواهد کرد (صرفا دفاع دفاع و دفع حمله هست و منجر به فتح سرزمینی و یا پیروزی مطلق جهت دریافت غرامت نخواهد شد) تنها ویرانی به بار خواهد اورد
ترامپ غلط کرده
ایشون هم میخواهد اراده مقابل ترامپ ایستادن را بسنجد و قوی کند
زمان اوباما خیلی راحت میشد همه مسائل رو با آمریکا حل کرد و حتی سفارت خونه ها رو هم افتتاح کرد منتها چون ما استاد فرصت سوزی هستیم متاسفانه از فرصت ها استفاده نمیکنیم و بالعکس فرصت رو تبدیل به تهدید میکنیم .