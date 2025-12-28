میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارت ملی هوشنمد در کما؛ انتقادهای وزیر کشور از ثبت احوال، «کارگر» می شود؟

آیا شما هم از همان افرادی هستید که سالها و همچنان باید در انتظار رسیدن کارت ملی هوشمند صبوری کند؟
کد خبر: ۱۳۴۸۳۸۱
| |
601 بازدید
|
۲

کارت ملی هوشنمد در کما؛ انتقادهای وزیر کشور از ثبت احوال، «کارگر» می شود؟

وزیر کشور، در مراسم تودیع هاشم کارگر و معارفه محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال در ششم دی یعنی روز گذشته اعلام کرد که حدود ۶ میلیون نفر همچنان در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اسکندر مومنی وزیر کشور در اظهاراتش عقب‌ماندگی انباشته از سال‌های گذشته در زمینه صدور کارت ملی هوشمند را غیرقابل پذیرش دانست. وی تأکید کرد که چنین تأخیری با ادعای پیشرفت خدمات عمومی سازگار نیست و باید به عنوان اولویت فوری با برنامه کوتاه‌مدت جبران شود.

بر اساس اخبار، ریشه اصلی این تأخیرها به مشکلات تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد. 

پیشتر حامد معیر، معاون نوآوری و هوشمندسازی سازمان ثبت احوال، توضیح داده بود که سازمان در درج اطلاعات هویتی و فرآیند صدور هیچ محدودیتی ندارد و ظرفیت تولید ماهانه ۲ تا ۲.۲ میلیون کارت را داراست، اما کمبود بدنه کارت (از جنس پلی‌کربنات) و تراشه (چیپ) که مسئولیت تأمین آن با دستگاه‌های دیگر مانند چاپخانه دولتی است، سرعت را کاهش داده است. 

پیش‌بینی می‌شود با رفع این مشکل تا پایان سال جاری، عقب‌ماندگی ۵ تا ۶ میلیونی در مدت ۳ تا ۴ ماه جبران شود.

تحریم تراشه

این چالش از سال‌های پیش، حداقل از ۱۳۹۸، وجود داشته و عوامل زمینه‌ای آن شامل تحریم‌های بین‌المللی است که واردات تراشه (تولیدشده توسط معدود کشورها) و مواد پلی‌کربنات را دشوار کرده، زیرا تولید داخلی تراشه مقرون‌به‌صرفه نیست. 

همچنین، عدم تخصیص بودجه کافی برای خرید مواد و پرداخت مطالبات پیمانکاران، همراه با حجم بالای درخواست‌ها (بیش از ۶۶ میلیون ثبت‌نام تا کنون)، باعث انباشت شده است. در دوره‌هایی، عقب‌ماندگی تا ۹ تا ۱۱ میلیون کارت رسیده بود.

کارت های ملی هوشنمد در کما؛ انتقادهای تند و تیز وزیر کشور

تأخیر در صدور کارت ملی هوشمند، که پایه اصلی دولت الکترونیک و هویت دیجیتال محسوب می‌شود، خدمات بانکی، اداری و عمومی را مختل کرده و شهروندان را به استفاده از رسیدهای موقت با اعتبار محدود واداشته است. کارشناسان پیشنهادهایی مانند گزینه‌های جایگزین موقت برای تراشه مطرح کرده‌اند، اما حفظ امنیت کارت اولویت دارد. در نهایت، حل این مسئله نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، افزایش اعتبارات بودجه‌ای و تلاش برای کاهش وابستگی به واردات است تا خدمات هویتی به‌موقع ارائه شود.

 احمد وحیدی وزیر پیشین کشور در سال ۱۴۰۱ گفته بود: در آغاز دولت سیزدهم حدود ۱۰ میلیون نفر کارت ملی خود را دریافت نکرده بودند که با تامین اعتبار ۵ میلیون کارت ملی صادر شد و مابقی هم تا دو ماه آینده صادر می‌شود.در دی ماه همان سال حسین زین‌الصالحین، رییس سازمان ثبت احوال استان تهران اعلام کرد بومی‌سازی کارت انجام شد و ظرفیتی ایجاد شده است که هم معوقه‌ها و هم درخواست‌های جدید چاپ شوند.در حال حاضر ۶ میلیون نفر در صف دریافت کارت ملی هستند و مشکل کمبود پلاستیک و تراشه همچنان مانع تولید متناسب است.

هاشم کارگر رییس سابق سازمان ثبت احوال کشور گفته بود: با توجه به سرویس‌هایی که ایجاد کردیم در وزارت کشور به این نتیجه رسیده‌ایم که نبودن تراشه، آسیب و نگرانی زیادی ندارد. بدنه کارت ملی به جای اینکه از پلی کربنات باشد، از پی‌وی‌سی تهیه خواهد شد که نیاز به واردات از خارج از کشور نداشته باشد.در سال ۱۳۹۸ که برای ۵۴ میلیون و ۱۵۰ هزار نفری که برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده بودند، ۴۶ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شد و چاپ حدود ۹ میلیون کارت به دلیل نبود تراشه عقب افتاد.

کارت ملی هوشنمد در کما؛ انتقادهای وزیر کشور از ثبت احوال «کارگر» می شود؟

سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت‌احوال در این‌باره گفته بود که اگر بدنه کارت ملی تامین شود تا پایان کارت‌های عقب مانده هم صادر می‌شود. او همچنین گفته بود در دنیا فقط ۴ کشور تراشه مخصوص کارت ملی را تولید می‌کنند و دلیل آن مقرون به صرفه نبودن تولید است.تراشه ها از مهم ترین دستاوردهای مهم تکنولوژی در دهه ۱۹۸۰ محسوب می شوند.

تراشه هایی که در کارت های هوشمند استفاده می شوند، به دو دسته «حافظه» و «میکروپروسسور» تقسیم می شوند. این چیپ ها وظیفه ذخیره اطلاعات از اطلاعات شخصی و هویتی افراد مانند قد، وزن و شماره شناسنامه تا امضای دیجیتال را دارند و باعث هویت بخشی به صاحب کارت دردنیای واقعی و مجازی می شوند. گفته می شود این تراشه ها قابلیت ذخیره تا ۸۴ کیلوبایت اطلاعات را دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کارت ملی کارت ملی قدیمی کارت ملی هوشمند دیجیتال تراشه صدور کارت ملی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
جالبه که اونو مدت دار هم صادر می کنند تا کیسه ای که دوخته اند مستدام بماند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
2
پاسخ
المثنی که دفاتر خدمات ارائه میکنند چون عکس ندارد هیج جا اعتبار ندارد فقط ملت سر کار و حیران میمانند واقعا باعث شرمساریه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005em5
tabnak.ir/005em5