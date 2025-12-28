میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
وزیر صمت در گفتگو با تابناک :

قیمت گذاری عجیب گواهی اسقاط / نوسازی قطره چکانی در اقیانوس فرسودگی

موتورسیکلت‌ها، بیش از آنکه راهگشا باشد، علامت سوال‌های بزرگی ایجاد کرده است؛ به طوری که تخصیص مبالغ ناچیز برای گواهی اسقاط در برابر ناوگان عظیم ۱۴ میلیونی، این شائبه را تقویت می‌کند که دولت نه توان مالی برای نوسازی دارد و نه اراده‌ای برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی سختگیرانه علیه موتورهای آلاینده.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۷۸
| |
3 بازدید

قیمت گذاری عجیب گواهی اسقاط / نوسازی قطره چکانی در اقیانوس فرسودگی + فیلم

 بحران آلودگی هوای کلان‌شهرها با وعده‌های روی کاغذ حل نمی‌شود؛ در شرایطی که ۱۴میلیون موتورسیکلت فرسوده در حال بلعیدن اکسیژن شهرها هستند، وزارت صمت از «بررسی تدابیر» سخن می‌گوید. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که با تسهیلات فعلی و عدم وجود زیرساخت برای موتورهای برقی، موتورهای کاربراتوری همچنان پادشاهان بلامنازع خیابان‌های ایران باقی خواهند ماند.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته در حاشیه آئین آغاز نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که از این تعداد، نزدیک به ۱۱ میلیون دستگاه فرسوده است؛ بنابراین ضرورت داشت مشوق‌هایی برای مالکان فراهم شود تا بتوانند موتورسیکلت‌های خود را با نمونه‌های کم‌مصرف، با آلایندگی کمتر و جدید جایگزین کنند.

اتابک در پاسخ به سوال تابناک درخوص اینکه قیمت گواهی اسقاط که برای موتورسیکلت‌های معمولی ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و برای موتورسیکلت‌های برقی ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده و باعث استقبال محدود شده است گفت: در حال بررسی تدبیری برای بازنگری قیمت گواهی و مشوق‌ها هستیم تا مشارکت بیشتری برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده فراهم شود و هدف ما این است که به ازای هر موتورسیکلت یا حتی خودرو‌های سنگین جدید، یک دستگاه قدیمی از چرخه ترافیک خارج شود همچنین بازنگری قیمت‌ها و مشوق‌ها در دستور کار است تا نوسازی موتورسیکلت‌ها و خودرو‌های سنگین به شکل مؤثر و منظم ادامه یابد.

گفته‌های وزیر صمت درحالی مطرح می‌شود که ظرفیت نوسازی سالانه در برابر حجم ۱۴ میلیونی موتور‌های فرسوده، بسیار ناچیز است و  به نظر می‌رسد که عملاً تاثیری در کاهش آلودگی هوا نداشته باشد؛ ضمن اینکه الزامات قانونی محکمی برای ممنوعیت تردد موتور‌های فرسوده وجود ندارد و بدون ایجاد محدودیت‌های ترافیکی برای موتور‌های کاربراتوری و همزمان ارائه مشوق‌های واقعی، اجرای این طرح‌های نوسازی در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.  

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نوسازی موتور سیکلت گواهی اسقاط موتور طرح نوسازی موتور های فرسوده ممنوعیت تردد موتور‌های فرسوده وزارت صمت وزیر صمت فرشاد مقیمی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005em2
tabnak.ir/005em2