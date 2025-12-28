هدیه کریسمس جالب یامال به کودکان دبی!

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ با این حال، ستاره جوان بارسلونا زمانی هم پیدا کرد تا در ایام کریسمس، لحظه‌ای فراموش‌نشدنی را به چند کودک که در یکی از سواحل این شهر اماراتی مشغول بازی فوتبال بودند، هدیه بدهد.

لامین یامال در کنار دوستانش تصمیم گرفت به بازی آنها ملحق شود و با نمایش کیفیت بالای خود در کار با توپ، حرکات فنی و دریبل‌هایی که انجام داد، پسران حاضر در ساحل را شگفت‌زده کرد. او همچنین با برخی از این نوجوانان عکس یادگاری گرفت تا خاطره روزی را ثبت کنند که به سختی از یادشان خواهد رفت.

لامین یامال به‌همراه خانواده و دوستانش در دبی به سر می‌برد و شب کریسمس را در ضیافتی همراه با برنامه‌های نمایشی سپری کرد. مادرش، شیلا، چند ویدیو و تصویر از این شام را به اشتراک گذاشت.

شماره ۱۰ بارسلونا هنوز چند روز دیگر فرصت دارد تا در دبی استراحت کند و انرژی دوباره بگیرد. او قرار است روز دوشنبه ۲۹ دسامبر به تمرینات بازگردد و در جلسه تمرینی با در‌های باز که در ورزشگاه یوهان کرویف برگزار می‌شود، حاضر باشد.