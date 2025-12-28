باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی نسبت به ادعای هک سیستم‌های این باشگاه واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس؛ باشگاه پرسپولیس در بیانیه کوتاه اعلام کرد: «طی بررسی‌های انجام شده توسط انفورماتیک باشگاه، موضوع هک سیستم‌های باشگاه منتفی است و سایر گمانه‌زنی‌های مطرح شده از نحوه انتشار اطلاعات در حال بررسی است.»