نماد معاملاتی شرکت مهندسی فکور صنعت تهران در بازار دوم فرابورس ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فکور صنعت، بر اساس اطلاعیه سازمان فرابورس ایران، شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به عنوان سیصد و هفتاد و پنجمین شرکت با نماد معاملاتی «فکور» و در گروه خدمات فنی و مهندسی، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

به این ترتیب، شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، در تاریخ 26 آذرماه 1404 با نماد «فکور» و با نام لاتینFakoor Ind Tehran ، به عنوان دویست و پنجاه و هفتمین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده بازار دوم فرابورس قرار گرفت.

گفتنی است پیش از این، در تاریخ ۱۷ آذرماه سال جاری شرکت مهندسی فکور صنعت تهران نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت شده بود. ضمناً خاطرنشان می‌سازد پذیرش اولیه این شرکت در تاریخ دوم آبان ماه 1403 در هیات پذیرش فرابورس ایران تصویب شده است.

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی عام) یک شرکت‌ خصوصی فعال در بخش صنعت و معدن است که با 32 سال سابقه درخشان و کسب افتخارات و عناوین متعدد، ضمن ورود به بازار سرمایه، درصدد آن است که فرصت ارزشمندی را برای آحاد مردم، فعالان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و عموم نخبگان کشور فراهم کند تا با مشارکت در سهام این شرکت، در اجرای پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی کشور سهیم شوند و در مسیر توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور شراکت داشته باشند.

این شرکت، اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور را در زمینه‌های مختلف به خصوص در زنجیره تولید فلزات آهنی (آهن‌سازی، فولادسازی و نورد)، صنایع مس و زیرساختی (آب و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر) برعهده دارد. فکور صنعت همچنین سالانه 3.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید می‌کند و از جمله اصلی‌ترین تولیدکنندگان این محصول در کشور محسوب می‌شود.

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه نماد صنعت پارس، شامل شرکت‌های تابعه و وابسته مختلفی است که عبارتند از: مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی فکور، شرکت راهبر فرآیند آریا، شرکت پیشران صنعت فکور، مجتمع پایافولاد کویر یزد، شرکت برسادشید ایرانیان و شرکت احداث خط انتقال آب صنایع (شاخص) که هر یک با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص، مجرب و دارای تجارب ارزشمند، در حوزه تخصصی خود و در مسیر توسعه اقتصاد و صنعت کشور، نقش‌آفرینی می‌کنند.