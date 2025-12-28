انواع کولر گازی ایوولی برای سرمایش و گرمایش در چهارفصل

انواع کولر گازی ایوولی با طراحی و کاربر‌های خاص می‌توانند تامین کننده هوای مطبوع مدنظر شما باشند. برند ایوولی با شناخت دقیق نیاز مشتریان محصولاتی را طراحی و روانه بازار کرده است که سیستم‌های تهویه مطبوع کاملی محسوب می‌ شوند و در تمام ۳۶۵ روز سال هوای محیط را در دمای ایده آل نگه می‌ دارند.

استفاده از قابلیت دوگانه سرمایش و گرمایش در انواع کولر گازی ایوولی باعث شده تا شما با یک تیر دو نشان بزنید و ضمن صرفه‌ جویی در فضای داخلی ساختمان از خرید سیستم‌ های گرمایشی پرمصرف و جاگیر جداگانه بی‌ نیاز شوید.

انواع کولر گازی ایوولی | هوشمندی در انتخاب سیستم تهویه مطبوع

انتخاب دستگاهی که قرار است هم در اوج گرمای مرداد ماه و هم در سرمای استخوان‌ سوز دی ماه کار کند نیازمند دقت بالایی در کیفیت قطعات داخلی است. کولرهای گازی ایوولی با بهره‌ گیری از شیرهای چهار طرفه پیشرفته در سیکل تبرید و معکوس کردن چرخه گاز می‌توانند در فصل زمستان مانند یک هیت پمپ قدرتمند عمل کنند.

این ویژگی باعث می‌شود تا برخلاف بخاری‌ های گازی که اکسیژن محیط را می‌ سوزانند یا بخاری‌ های برقی که مصرف انرژی بالایی دارند گرمایی سالم، مطبوع و با چرخش هوای عالی در محیط ایجاد شود. هنگام مراجعه به بازار برای بررسی انواع کولر گازی ایوولی متوجه خواهید شد که اکثر مدل‌های این برند به صورت پیش‌ فرض با این قابلیت دوگانه عرضه می‌ شوند تا خیال خریدار را از بابت تهویه مطبوع در تمام فصول راحت کنند.

انواع کولر گازی ایوولی | نگاه جامع

برند ایوولی با هدف پوشش تمامی نیازهای فضاهای مختلف از منازل کوچک گرفته تا سالن‌ های بزرگ تجاری، مجموعه‌ای کامل از دستگاه‌ های تهویه مطبوع را عرضه کرده است. شناخت این مدل‌ ها به شما کمک می‌کند تا دقیقا دستگاه متناسب با معماری و متراژ فضای خود را انتخاب کنید.

انواع کولر گازی ایوولی؛ کولر گازی دیواری ایوولی

کولر گازی دیواری پرفروش‌ ترین و آشناترین نوع کولرهای ایوولی هستند که برای مصارف خانگی، دفاتر کار و اتاق‌های کوچک تا متوسط طراحی شده‌اند. این مدل‌ها که به طور معمول در ظرفیت‌های ۹۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ بی تی یو تولید می‌شوند، دارای پنل‌ های داخلی زیبا و کم‌ صدا هستند. مدل‌ های دیواری ایوولی در دو سری اصلی گلدن و تیتانیوم (اینورتر) عرضه می‌شوند و عملکرد دوگانه سرمایش و گرمایش آنها را به پرکاربردترین مدل در مناطق معتدل تبدیل کرده است.

انواع کولر گازی ایوولی؛ کولر گازی ایستاده ایوولی

برای فضاهایی با متراژ بالا و نیاز برودتی یا حرارتی شدید مانند سالنهای پذیرایی بزرگ، فروشگاه‌ها، بانک‌ ها و رستوران‌ ها، کولرهای ایستاده ایوولی بهترین گزینه محسوب می‌شوند. این مدل‌ها با ظرفیت‌های بالا تولید شده و به دلیل داشتن کمپرسورهای قدرتمند و فن‌های بلوور قوی، پرتاب باد بسیار بالایی دارند که امکان تهویه یکنواخت فضاهای بزرگ را فراهم می‌ آورد. این دستگاه‌ ها نیز اغلب به صورت دو منظوره (سرمایش و گرمایش) عمل می‌کنند.

انواع کولر گازی ایوولی؛ داکت اسپلیت ایوولی

داکت اسپلیت‌ ها راهکار تهویه مطبوع برای ساختمان‌های در حال ساخت و مجتمع‌ های مسکونی هستند که به دنبال یک سیستم مرکزی برای تهویه کل واحد هستند. یونیت داخلی داکت اسپلیت ایوولی در سقف کاذب نصب شده و هوای مطبوع را از طریق کانال‌ کشی به اتاق‌ها هدایت می‌کند. این سیستم، هوایی یکنواخت و بدون نیاز به یونیت‌های داخلی متعدد در هر اتاق فراهم می‌آورد.

انواع کولر گازی ایوولی؛ کولر گازی پرتابل ایوولی

کولر گازی پرتابل یا قابل حمل برای فضاهایی که امکان نصب یونیت خارجی وجود ندارد یا نیاز به جابه‌جایی مکرر سیستم تهویه است طراحی شده‌اند. این مدل‌ ها تمامی قطعات خود را در یک یونیت داخلی جای داده‌ اند و تنها یک لوله خرطومی برای خروج هوای گرم به بیرون نیاز دارند. هرچند که قدرت و راندمان کمتری نسبت به مدل‌های دیواری دارند، اما راحتی استفاده و جابجایی، آن‌ها را برای برخی کاربری‌ها ایده‌آل ساخته است.

انواع کولر گازی ایوولی | بهره‌ وری بالا با تکنولوژی اینورتر

یکی از بزرگترین نگرانی‌ خریداران هنگام خرید کولر گازی، هزینه‌ های سرسام‌ آور برق است؛ به‌ خصوص زمانی که دستگاه در دو حالت سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایوولی این مشکل را با به‌ کارگیری کیت‌ های پیشرفته اینورتر حل کرده است.

انواع کولر گازی ایوولی؛ عملکرد دوگانه و کاهش مصرف انرژی

در مدل‌های اینورتر ایوولی کمپرسور به جای خاموش و روشن شدن مکرر با دور متغیر کار می‌کند. این قابلیت در حالت سرمایش باعث می‌شود دمای محیط همواره یکنواخت بماند و در حالت گرمایش، گرمای تولیدی بدون نوسان و با کمترین مصرف انرژی حفظ شود. در نتیجه، این سیستم‌های دوکاره نه تنها محیطی با آسایش حرارتی عالی فراهم می‌کنند، بلکه تا ۶۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی می‌نمایند. این عملکرد دوگانه هوشمندانه، کولرهای ایوولی را از یک دستگاه فصلی به یک سیستم تهویه مطبوع چهار فصل تبدیل می‌کند.

انواع کولر گازی ایوولی | دوام و پایداری در شرایط مختلف آب و هوایی

ایوولی برای تضمین عملکرد مطمئن دستگاه در مناطق مختلف ایران، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده است. سیستم‌ های سرمایش و گرمایش باید بتوانند در برابر فرسایش محیطی مقاوم باشند. استفاده از پوشش ضد زنگ گلدن فین یا پره‌های طلایی روی کویل‌ های اواپراتور و کندانسور مقاومت این قطعات را در برابر رطوبت باران‌ های اسیدی و گرد و غبار به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و طول عمر دستگاه را تضمین می‌کند.

انواع کولر گازی ایوولی | گارانتی و خرید مطمئن از نمایندگی رسمی

خرید سیستم تهویه مطبوع، سرمایه‌ گذاری برای آسایش بلندمدت است. انتخاب یک نمایندگی فروش معتبر برای انواع کولر گازی ایوولی ضامن اصالت کالا و دریافت خدمات پس از فروش مطمئن است.

نمایندگی‌های رسمی، دستگاه‌های دارای گارانتی شرکتی و شناسه کالا را ارائه می‌دهند. این امر شامل خدمات نصب استاندارد توسط تکنسین‌های مجاز می‌شود که با رعایت دقیق اصول نصب و راه‌اندازی، مانند وکیوم کردن لوله‌ها، راندمان دستگاه را در بالاترین حد ممکن حفظ می‌کنند.

سوالات متداول

آیا استفاده از حالت گرمایش کولر گازی در زمستان به صرفه‌تر از بخاری برقی است؟

بله، کولرهای گازی در حالت گرمایش به عنوان پمپ حرارتی عمل کرده و در مقایسه با بخاری‌های برقی معمولی، بین ۳ تا ۵ برابر انرژی کمتری مصرف می‌کنند.

چگونه می‌توان از سیستم تهویه مطبوع ایوولی، در حالت گرمایش بیشترین بهره‌وری را داشت؟

برای بهره‌وری بیشتر در حالت گرمایش، بهتر است پنل دستگاه روی دمای ۲۲ تا ۲۵ درجه تنظیم شود.

تفاوت اصلی داکت اسپلیت با کولر گازی دیواری ایوولی چیست؟

داکت اسپلیت یک سیستم تهویه مرکزی برای کل واحد است اما کولر گازی دیواری یک سیستم موضعی بوده و برای تهویه یک اتاق یا فضای مشخص نصب می شود.

