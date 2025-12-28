حراج شمش طلا آغاز شد
یکصد و سی و هشتمین حراج حضوری شمش طلا امروز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در تالار معاملات آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط با واریز ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) بهازای هر قطعه شمش بهعنوان وجهالضمان، امکان حضور در این حراج را داشتهاند. مهلت واریز وجهالضمان تا ساعت ۲۴ روز گذشته (شنبه ۶ دی ماه) تعیین شده بود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس شیوهنامه شماره ۹ مورخ اول دیماه ۱۴۰۴، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا و خردهفروشان طلای آبشده مجاز به خرید شمش طلا در این حراج هستند. همچنین بانکهای عامل نیز با اخذ مجوز موردی از بانک مرکزی میتوانند در این حراج شرکت کنند.
حراج شمش طلا به دو شیوه خرد و عمده برگزار میشود. در حراج خرد، هر متقاضی میتواند حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی خریداری کند. در حراج عمده نیز امکان خرید حداکثر چهار بسته پنجتایی (۲۰ قطعه) شمش طلا در هر هفته تقویمی فراهم است.
شمشهای عرضهشده دارای وزن یک کیلوگرم و عیار ۹۹۵ در هزار بوده و معاملات بهصورت حضوری و نقدی انجام میشود.
کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه شمش تعیین شده است.