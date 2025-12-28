خیانت به دوستی چندین ساله

سرهنگ فرج‌اله اسدالهی افزود: در بررسی‌های تکمیلی از سوی ماموران مشخص شد سرقت به عنف از یک خانم که به همراه دوست خود در منزل بوده انجام شده و در زمان وقوع سرقت، دوست صاحبخانه به بهانه بستن در پارکینگ به پایین منزل رفته و با هماهنگی قبلی همدست خود را وارد منزل کرده است.

سرهنگ فرج‌اله اسدالهی گفت: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف منزل به پلیس آگاهی، با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از ایجاد احساس ناامنی بین شهروندان، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

دستگیری سارق در مخفیگاهش

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی متهم اصلی را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر می‌کنند.

وی گفت: متهم پرونده پس از رو‌به‌رو شدن با مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف نداشت و در نهایت همدست وی نیز شناسایی و دستگیر که هر دو نفر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ اسدالهی در پایان با اشاره به اینکه ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، به شهروندان توصیه کرد: به جهت در امان ماندن از دام سارقان، هرگز به افراد غریبه اعتماد نکنند و از فاش کردن محل نگهداری اموال ارزشمند خود از قبیل پول و طلاجات جداً خودداری کنند.