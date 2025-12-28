میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خیانت به دوستی چندین ساله

سرهنگ فرج‌اله اسدالهی افزود: در بررسی‌های تکمیلی از سوی ماموران مشخص شد سرقت به عنف از یک خانم که به همراه دوست خود در منزل بوده انجام شده و در زمان وقوع سرقت، دوست صاحبخانه به بهانه بستن در پارکینگ به پایین منزل رفته و با هماهنگی قبلی همدست خود را وارد منزل کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۴۸
| |
2395 بازدید
خیانت به دوستی چندین ساله

سرهنگ فرج‌اله اسدالهی گفت: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف منزل به پلیس آگاهی، با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از ایجاد احساس ناامنی بین شهروندان، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، فرمانده انتظامی شهرستان فردیس افزود: در بررسی‌های تکمیلی از سوی ماموران مشخص شد سرقت به عنف از یک خانم که به همراه دوست خود در منزل بوده انجام شده و در زمان وقوع سرقت، دوست صاحبخانه به بهانه بستن در پارکینگ به پایین منزل رفته و با هماهنگی قبلی همدست خود را وارد منزل کرده و با تهدید از صاحب خانه اقدام به سرقت کرده و از محل متواری شده‌اند.

دستگیری سارق در مخفیگاهش

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی متهم اصلی را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر می‌کنند.

وی گفت: متهم پرونده پس از رو‌به‌رو شدن با مستندات پلیس چاره‌ای جز اعتراف نداشت و در نهایت همدست وی نیز شناسایی و دستگیر که هر دو نفر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ اسدالهی در پایان با اشاره به اینکه ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، به شهروندان توصیه کرد: به جهت در امان ماندن از دام سارقان، هرگز به افراد غریبه اعتماد نکنند و از فاش کردن محل نگهداری اموال ارزشمند خود از قبیل پول و طلاجات جداً خودداری کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سارق سرقت به عنف ارزش اموال سرقت
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005elY
tabnak.ir/005elY