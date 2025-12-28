قیمت خودرو امروز ۷ دی ماه

قیمت خودرو امروز 7 دی 1404 در شرایطی اعلام شد که شواهد معاملاتی حاکی از تداوم مسیر صعودی قیمت‌ها است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، این مسیر بیش از آن‌که حاصل هیجانات مقطعی باشد، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل انباشته و ساختاری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کنار شرایط تورمی اقتصاد، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید، تعادل طبیعی بازار را بر هم زده است. این سیاست‌ها با مهار ظاهری قیمت‌ها، فشار پنهانی در بازار ایجاد کرده‌اند که اکنون با کاهش توان کنترل، به صورت جهش‌های سریع قیمتی خود را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود اصلاحات اساسی در شیوه سیاست‌گذاری، بازار خودرو در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت همچنان با روند افزایشی قیمت و ناپایداری مواجه خواهد بود.

قیمت خودروهای داخلی

سایپا 151 GX بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این وانت داخلی 15 میلیون تومان گران شد و روی شاخص 650 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 710 میلیون تومان خرید و فروش شود.

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) افت بهای 11 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 386 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، تارا اتوماتیک V4 افزایش بهای سه میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 635 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

کی‌ام‌سی SR3 افزایش بهای 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 110 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی X5 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 870 میلیون تومان ایستاد.

لوکانو L7 رشد قیمتی 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 60 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، لاماری ایما نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 260 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، هایما S7 پرو نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 920 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. از طرف دیگر، اکستریم SX رشد بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 870 میلیون تومان رسید.