چهره الناز شاکردوست در ۱۹ سالگی

به گزارش تابناک؛ تصویری که می بینید به سال ۱۳۸۲ و نخستین حضور سینمایی الناز شاکردوست بازمی‌گردد؛ زمانی که او تنها ۱۹ سال داشت و هنوز مسیر شهرت و موفقیتش آغاز نشده بود. این فیلم، نقطۀ شروع بازیگری یکی از چهره‌های مطرح سینمای ایران شد.