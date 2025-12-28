چهره الناز شاکردوست در ۱۹ سالگی
به گزارش تابناک؛ تصویری که می بینید به سال ۱۳۸۲ و نخستین حضور سینمایی الناز شاکردوست بازمیگردد؛ زمانی که او تنها ۱۹ سال داشت و هنوز مسیر شهرت و موفقیتش آغاز نشده بود. این فیلم، نقطۀ شروع بازیگری یکی از چهرههای مطرح سینمای ایران شد.
