واژگونی اتوبوس بامداد امروزدر محور ارومیه مهاباد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور ارومیه–مهاباد خبر داد و گفت: این حادثه یک مصدوم بر جای گذاشت.
واژگونی اتوبوس بامداد امروزدر محور ارومیه مهاباد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ حمید محبوبی اظهار کرد: ساعت ۰۴:۵۴ بامداد روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور ارومیه–مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های امداد و نجات حیدرآباد هلال‌احمر نقده و تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این حادثه ۱۷ نفر دچار حادثه شدند که یک نفر از آنان مصدوم بود و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

محبوبی با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی استان، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در ساعات شب و بامداد، با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند.

