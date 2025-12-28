هشدار هواشناسی: طغیانی دیگر نزدیک است
بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب شرق، شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارندگی پیشبینی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از از خبرگزاری صداوسیما، با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، هشدار نارنجی بارش برف و باران برای استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب و جنوب اصفهان و نیمه جنوبی اردبیل، صادر شده است.
در این استانها احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر وجود دارد.
فردا بهجز نیمه جنوبی فارس و غرب هرمزگان، در سایر مناطق کشور وضعیت جوی پایدارتر خواهد بود.
سهشنبه و چهارشنبه کاهش محسوس پیشبینی میشود و در دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید انتظار میرود.