قرارداد امیررضا معصومی با آذربایجان نهایی شد

قرارداد امیررضا معصومی با فدراسیون کشتی آذربایجان در حالی نهایی شد که پیشنهاد مالی این فدراسیون به قهرمان نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان، رکورد مالی سرمربی پیشین تیم ملی فرنگی را هم شکست.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، پس از کش و قوس فراوان و اخبار ضد و نقیض در مورد دوتابعیتی شدن امیررضا معصومی، این کشتی‌گیر که ۶ نشان طلای جهانی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را در کارنامه دارد، طی روزهای اخیر بار دیگر همراه با پدرش راهی باکو شد تا قرارداد این کشتی‌گیر با فدراسیون کشتی آذربایجان نهایی شود.

قرارداد او از روز اول سال میلادی جدید (۲۰۲۶) اجرایی خواهد شد و شنیده‌های خبرنگار آنا حاکی از آن است که پیشنهاد مالی آذربایجان به امیررضا معصومی، ماهیانه ۲۲ هزار دلار است.

این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود که محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی فرنگی ایران با قرارداد ماهیانه ۲۰ هزار دلار به عنوان سرمربی جدید آذربایجانی‌ها انتخاب شده است.