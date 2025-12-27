میلی صفحه خبر لوگو بالا
قرارداد امیررضا معصومی با آذربایجان نهایی شد

قرارداد امیررضا معصومی با فدراسیون کشتی آذربایجان در حالی نهایی شد که پیشنهاد مالی این فدراسیون به قهرمان نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان، رکورد مالی سرمربی پیشین تیم ملی فرنگی را هم شکست.
قرارداد امیررضا معصومی با آذربایجان نهایی شد

به گزارش تابناک به نقل از آنا، پس از کش و قوس فراوان و اخبار ضد و نقیض در مورد دوتابعیتی شدن امیررضا معصومی، این کشتی‌گیر که ۶ نشان طلای جهانی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را در کارنامه دارد، طی روزهای اخیر بار دیگر همراه با پدرش راهی باکو شد تا قرارداد این کشتی‌گیر با فدراسیون کشتی آذربایجان نهایی شود.

قرارداد او از روز اول سال میلادی جدید (۲۰۲۶) اجرایی خواهد شد و شنیده‌های خبرنگار آنا حاکی از آن است که پیشنهاد مالی آذربایجان به امیررضا معصومی، ماهیانه ۲۲ هزار دلار است.

این در حالی است که پیش از این عنوان شده بود که محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی فرنگی ایران با قرارداد ماهیانه ۲۰ هزار دلار به عنوان سرمربی جدید آذربایجانی‌ها انتخاب شده است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Finland
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
10
پاسخ
پس چی شد اون شعار های دبیر
اجازه نخواهیم داد .........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
33
4
پاسخ
ما بخاطر اینکه در قانون مان جرم زایی نکردیم هر کس و ناکسی می رود تغییر تابعیت می دهد و این بر خلاف قانون مدنی است ، بهترین کار این است که هر کسی تغییر تابعیت ایرانی بدهد یک مجازات سنگین برای او در نظر بگیریم .
بهلول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
9
21
پاسخ
پول چه ها میکنه!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
17
پاسخ
میلاد کریمی ژیمناست ایرانی متولد قزاقستان و جزو ده ژیمناست برتر اسیا و جهان ماهی هزار دلار میخاست که برای ایران مسابقه بده بهش ندادیم و مدالهای فراوانی برای قزاقها اورد. بعدا باکو این همه پول میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
28
6
پاسخ
بنا که قبلا چیز دیگه می گفت بخاطر پول رفت . اما معصومی بهتره خودش و پسرش سلب تابعیت بشن و اخراج و تمام اموال ایرانشون مصادره بشه و ممنوع الورود بشن خودش و تمام اعضای درجه یک خانوادش.
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
12
14
پاسخ
چرا متعصبانه به موضوع نگاه میکنید . یعنی ایران بماند و هیچ دستاوردی نداشته باشد بهتر از این است که برود و برای کشور دیگری مدال بیاورد که در هر صورت اسم ایران در میان خواهد بود و همچنین این جوان پولی به جیب خواهد زد
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
18
پاسخ
ورزشکار چندسال میتونه مدل بگیره و پول دربیاره؟
ماهی ۳ میلیارد تومان هر ورزشکاری را وسوسه میکنه چه ایران چه یه کشور خارجی.
علی
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
12
5
پاسخ
با سلام
اگر اینچنین شود خود و خانواده او را باید وطن فروش دانست چرا؟
برای اینکه کشوری که به او تابعیت می‌دهد برای نابودی ایران لحظه شماری می کند چطور می‌شود برای کشوری که که معروف است دشمن است بخاطر پول وطن فروخت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
زياد حرص نخور واست خوب نيس عمو
Amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
3
پاسخ
زورش به زارع نمیرسه بمونه ایران میشه مثل یزدانی و تیلور هرسال انتخابی از زارع میبازه بزار بره هم پول گیرش میاد هم وقتی زارع بازنشسته شد معصومی میاد جاش
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
2
پاسخ
برای مربی ماهیانه بیست هزار دلار ایرانی ها به چه عزتی رسیدند
