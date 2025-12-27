پایتخت گرجستان بار دیگر ناآرام شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تفلیس، پایتخت گرجستان بار دیگر مملو از فعالان و هواداران مخالف دولت حاکم شد.
به گزارش منابع روس زبان، معترضان شبانگاه شنبه به سمت ساختمان پارلمان حرکت کردند. اپوزیسیون گرجستان بار دیگر هواداران خود را برای برگزاری تظاهرات در مرکز تفلیس گرد آورده است.
این اعتراض ابتدا نزدیک سالن کنسرت آغاز شد و سپس بهصورت راهپیمایی ادامه یافت. اعضای اپوزیسیون پرچمهای اتحادیه اروپا و گرجستان را در دست دارند و شعارهایی علیه دولت سر میدهند.
شالوا پاپواشویلی، رئیس پارلمان گرجستان اخیر خطاب به سران کشورهای اروپایی اظهار داشت: سران اروپا باید از خواب غفلت بیدار شوند؛ آنها از مردم خود و از اراده ملتهای اروپا منحرف شدهاند.
پاپواشویلی با دفاع از عملکرد حزب حاکم گفت: جامعه به وضوح میبیند که سیاستهای حزب "رویای گرجستان"، بهویژه در سالهای اخیر، تا چه حد صحیح و سنجیده بوده است.