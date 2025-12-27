قیمت دقیق هر لیتر بنزین سوپر چند است؟

همزمان با واردات اولین محموله بنزین سوپر وارداتی و عرضه آن در یک پمپ بنزین تهران، هر لیتر بنزین سوپر ۸۳ هزار و ۷۰۰ فروخته شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عرضه بنزین سوپر که حدود دو هفته پیش در بورس انرژی انجام شد و هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورد، بر اساس قیمت فروش در عرشه کشتی در خلیج فارس قیمت گذاری شد که قیمت عمده فروشی بود، اما برای انتقال این بنزین از خلیج فارس روی کشتی به جایگاه‌های تهران، هزینه حمل و نقل، انبارداری، هزینه نگهداری و هزینه‌های اتلاف در مسیر به آن اضافه می‌شود



در حالی که پیش از این، مقامات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده بودند که هر لیتر بنزین وارداتی ۸۰ هزار تومان به علاوه ۲۵۰ هزار تومان پول خدمات جایگاه برای هر نوبت سوختگیری خواهد بود، بر اساس تصویری که از لحظه عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران منتشر شده، هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورده است.

بارها مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کردند که ما مجبوریم سالانه ۴ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم که هر لیتر بنزین خارجی معمولی را ۶۰ سنت معادل حدود ۷۰ هزار تومان وارد می‌کنیم و تا به نازل جایگاه می‌رسد، هزینه آن افزایش می‌یابد، اما آن را به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان و به صورت آزاد ۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

به نظر می‌رسد، سیاست دولت برای عرضه بنزین سوپر وارداتی که عمدتاً برای ماشین‌های خارجی گران قیمت فروخته می‌شود، این است که قیمت تمام شده بنزین وارداتی برای مردم مشخص شود و علاوه بر اینکه در مصرف صورت گیرد.

مردم به سمت تنوع سبد سوخت یعنی استفاده از گاز فشرده طبیعی و گاز مایع طبیعی یعنی سی ان جی و ال پی جی حرکت کنند.

یارانه‌ای که بابت فاصله بین قیمت عرضه و قیمت واقعی بنزین پرداخت می‌شود، از صندوق بیت المال پرداخت می‌شود و سیاست این است که بنزین سوپر وارداتی که به عنوان یک کالای لوکس برای خودروهای گران قیمت ارائه می‌شود، به نرخ واقعی عرضه شود.