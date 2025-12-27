میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت دقیق هر لیتر بنزین سوپر چند است؟

همزمان با واردات اولین محموله بنزین سوپر وارداتی و عرضه آن در یک پمپ بنزین تهران، هر لیتر بنزین سوپر ۸۳ هزار و ۷۰۰ فروخته شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۹۳
| |
326 بازدید
قیمت دقیق هر لیتر بنزین سوپر چند است؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عرضه بنزین سوپر که حدود دو هفته پیش در بورس انرژی انجام شد و هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورد، بر اساس قیمت فروش در عرشه کشتی در خلیج فارس قیمت گذاری شد که قیمت عمده فروشی بود، اما برای انتقال این بنزین از خلیج فارس روی کشتی به جایگاه‌های تهران، هزینه حمل و نقل، انبارداری، هزینه نگهداری و هزینه‌های اتلاف در مسیر به آن اضافه می‌شود
 
 در حالی که پیش از این، مقامات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده بودند که هر لیتر بنزین وارداتی ۸۰ هزار تومان به علاوه ۲۵۰ هزار تومان پول خدمات جایگاه برای هر نوبت سوختگیری خواهد بود، بر اساس تصویری که از لحظه عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران منتشر شده، هر لیتر بنزین سوپر وارداتی ۸۳ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورده است.

بارها مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کردند که ما مجبوریم سالانه ۴ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم که هر لیتر بنزین خارجی معمولی را ۶۰ سنت معادل حدود ۷۰ هزار تومان وارد می‌کنیم و تا به نازل جایگاه می‌رسد، هزینه آن افزایش می‌یابد، اما آن را به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۳۰۰۰ تومان و به صورت آزاد ۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

به نظر می‌رسد، سیاست دولت برای عرضه بنزین سوپر وارداتی که عمدتاً برای ماشین‌های خارجی گران قیمت فروخته می‌شود، این است که قیمت تمام شده بنزین وارداتی برای مردم مشخص شود و علاوه بر اینکه در مصرف صورت گیرد.
مردم به سمت تنوع سبد سوخت یعنی استفاده از گاز فشرده طبیعی و گاز مایع طبیعی یعنی سی ان جی و ال پی جی حرکت کنند.

یارانه‌ای که بابت فاصله بین قیمت عرضه و قیمت واقعی بنزین پرداخت می‌شود، از صندوق بیت المال پرداخت می‌شود و سیاست این است که بنزین سوپر وارداتی که به عنوان یک کالای لوکس برای خودروهای گران قیمت ارائه می‌شود، به نرخ واقعی عرضه شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین بنزین سوپر قیمت بنزین سهمیه بنزین عرضه بنزین
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: صف بنزین سوپر هم پُز شد و هم سبک زندگی!
هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر چقدر آب می‌خورد؟
بنزین سوپر وارداتی به بازار آمد
تصاویر سوخت‌گیری بنزین سوپر توسط خودروهای لوکس
اولین تصویر از فروش بنزین سوپروارداتی در خیابان‌های تهران
آغاز عرضۀ بنزین سوپر از امروز در تهران
صف عجیب و غریب خرید بنزین سوپر
کف قیمت بنزین سوپر مشخص شد
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
مشخصات کیفی بنزین سوپر وارداتی اعلام شد
بنزین ۵۰۰۰ تومانی هفته آینده می‌آید؟
فقط یک خودرو بنزین سهمیه‌ای می‌گیرد! + فیلم
تصمیم تازه مجلس درباره قیمت بنزین اعلام شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
توصیه‌ به خریداران طلا
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ekf
tabnak.ir/005ekf