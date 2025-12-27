پیام دستیار پزشکیان برای درگذشت بهرام بیضایی
به گزارش تابناک، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهوری نوشت:
درگذشت "بهرام بیضایی" در روز تولدش، صرفاً فقدان یک هنرمند نیست؛ خاموشی اندیشهای است که تاریخ، اسطوره و اکنون را به گفتوگو مینشاند.
او در تئاتر و سینما، از مرگ یزدگرد تا روایتهای زنمحور و بهحاشیهراندهشده، همواره پرسشگر قدرت از هرنوع و در هرجا، روایتهای رسمی و سازوکارهای حذف (خصوصا در آن بخش آثار سینماییاش که به زنان میپرداخت) بود.
بیضایی هنرش را به میدان اندیشه بدل کرد و نشان داد جامعهای که با حافظه و پرسشهایش روبهرو نشود، ناچار آنها را به سکوت و تبعید میسپارد.
فقدان او یادآور کاسته شدن از خلاقیتی در حیات فرهنگی ماست که میتوانست در متن جامعه زیست کند و بر پیوستار نسلی موثر باشد.
آثارش همچنان ما را به بازخوانی تاریخ و حفظ ارزشهای انسانی فرامیخوانند. یاد و اثرش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار است.
روحش شاد و یادش گرامی