رونالدو امشب دبل کرد / فقط ۴۴ گل مانده!

وق‌ستاره پرتغالی فوتبال دنیا با دبل در پیروزی امشب النصر برابر الاخدود در هفته دهم لیگ حرفه‌ای عربستان، تعداد گل‌های کل دوران بازی خود را به عدد ۹۵۶ رساند تا تنها ۴۴ گل تا رکورد ۱۰۰۰ گل فاصله داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۹۰
| |
781 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پس از وقفه‌ای نزدیک به یک ماهه، لیگ حرفه‌ای عربستان امشب با بازی النصر مقابل الاخدود در هفته دهم از سر گرفته شد.

کریستیانو رونالدو ستاره تیمش در این بازی بود و در نیمه اول ۲ گل برای تیمش به ثمر رساند. ژائو فلیکس نیز در نیمه دوم یک گل دیگر به ثمر رساند تا النصر ۳ بر صفر به پیروز برسد و با ۳۰ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند.
۲ گل امشب مقابل الاخدود به کریستیانو رونالدو اجازه داد تا به صدر جدول گلزنان لیگ برتر عربستان صعود کند.

او اکنون با هم تیمی خود در النصر یعنی ژائو فلیکس، که هر دو پس از ۱۰ بازی ۱۲ گل به ثمر رسانده‌اند، صدرنشین جدول گلزنان لیگ عربستان است.

در مجموع، CR۷ در سال ۲۰۲۵ در تمام رقابت‌ها ۴۰ گل به ثمر رسانده است و این شانس را دارد که این تعداد گل را در آخرین بازی سال در روز سه‌شنبه، ۳۰ دسامبر، مقابل الاتفاق افزایش دهد.

این آمار قابل توجه، مهاجم پرتغالی را به ۱۰۰۰ گل دوران حرفه‌ای‌اش نزدیک‌تر کرده است.

رونالدو در بازی امشب مقابل الاخدود گل‌های شماره ۹۵۵ و ۹۵۶ خود را به ثمر رساند و تنها ۴۴ گل با رکورد هزار گل فاصله دارد.

رونالدو کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی اسطوره فوتبال گل زنی رکورد النصر لیگ عربستان
