تعطیلی مدارس برخی از شهرهای آذربایجان غربی

ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی اعلام‌کرد: به دلیل بارش سنگین برف مدارس شهرستان سردشت و میرآباد، همچنین ارومیه و اشنویه روز یکشنبه ۷ دی ماه غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت و میرآباد شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

البته یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان سردشت ومیرآباد فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.

تعطیلی ارومیه و اشنویه در ۷ دی ماه

با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به برودت هوا و بارش احتمالی برف، برخی مدارس شهرستانهای ارومیه و اشنویه یکشنبه تعطیل است.

در اطلاعیه مذکور آمده است مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی مدارس شهرهای ارومیه و اشنویه و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس مناطق روستایی و بخش‌های تابعه شهرستان‌های ارومیه و اشنویه در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه هفت دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است آزمون‌های نهایی شهرستان‌های ارومیه و اشنویه فردا یکشنبه هفت دی پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.