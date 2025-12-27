تعطیلی مدارس برخی از شهرهای آذربایجان غربی
به گزارش تابناک، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان سردشت و میرآباد شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
البته یادآور میشود آزمونهای نهایی شهرستان سردشت ومیرآباد فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.
تعطیلی ارومیه و اشنویه در ۷ دی ماه
با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با توجه به برودت هوا و بارش احتمالی برف، برخی مدارس شهرستانهای ارومیه و اشنویه یکشنبه تعطیل است.
در اطلاعیه مذکور آمده است مقطع پیشدبستانی و ابتدایی مدارس شهرهای ارومیه و اشنویه و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس مناطق روستایی و بخشهای تابعه شهرستانهای ارومیه و اشنویه در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه هفت دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است آزمونهای نهایی شهرستانهای ارومیه و اشنویه فردا یکشنبه هفت دی پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.