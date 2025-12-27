واکنش به خبر درگذشت عنایت بخشی
برخی از کانالهای مجازی از دقایقی پیش خبر درگذشت عنایت بخشی بازیگر سینما و تلویزیون را دست به دست میکنند که این خبر صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۸۵| |
2744 بازدید
به گزارش تابناک، کیانوش گرامی بازیگرشناخته شده و نائب رئیس انجمن بازیگران سینما و تلویزیون در گفتوگویی این خبر را تکذیب کرد و گفت: متأسفانه عدهای با این شایعات بسیاری از جامعه هنری و طرفداران این بازیگر و خانوادهشان را نگران میکنند.
گزارش خطا
سیمرغهای جشنواره چهل و سوم فیلم فجر پر کشیدند / «مصطفی زمانی» بهترین بازیگر مرد و «فریبا نادری» بهترین بازیگر زن / «زیبا صدایم کن» بهترین فیلم شد
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟