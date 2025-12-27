وقوع زلزله شدید در تایوان
منابع خبری از وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در مرکز جزیره تایوان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۷۳| |
832 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، مرکز تحقیقات زمین شناسی آلمان امروز شنبه گزارش داد که زلزله ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر در جزیره تایوان رخ داده است.
بر اساس اعلام این رسانه، این زمین لرزه در چین تایپه، مرکز این جزیره احساس شده است.
راشا تودی در این خصوص نوشت: ساختمانها برای یک دقیقه کامل به لرزه درآمدند. این زلزله بزرگی است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟