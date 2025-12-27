وقوع زلزله شدید در تایوان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، مرکز تحقیقات زمین شناسی آلمان امروز شنبه گزارش داد که زلزله ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر در جزیره تایوان رخ داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این زمین لرزه در چین تایپه، مرکز این جزیره احساس شده است.

راشا تودی در این خصوص نوشت: ساختمان‌ها برای یک دقیقه کامل به لرزه درآمدند. این زلزله بزرگی است.