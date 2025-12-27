میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ضرورت حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر انجام وظایف حاکمیتی این وزارتخانه در پیگیری حواشی اخیر فوتبال باشگاهی کشور، از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای مشترک با مالکان باشگاه‌های لیگ برتری به منظور رسیدن به استانداردهایAFC خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۶۵
| |
1238 بازدید

ضرورت حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیامالی با اشاره به این نشست اظهار کرد: با هدف رسیدن به استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، مقرر شده جلسه‌ای مشترک با مالکان باشگاه‌های لیگ برتری برگزار شود. در این نشست، ضمن بررسی وضعیت ساختاری باشگاه‌ها با توجه به الزامات AFC و موضوع واگذاری استادیوم‌ها، درباره برخی حواشی اخیر فوتبال باشگاهی نیز گفت‌وگو خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار عمومی جامعه فوتبال، ایجاد و حفظ آرامش است، افزود: مدیران فوتبال نباید با برخی رفتارها باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شوند؛ به‌ویژه در سال جام‌جهانی که فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است. البته کمیته‌های انضباطی برای رسیدگی به این‌گونه موارد وجود دارند، اما امیدوارم با شناختی که از بزرگان فوتبال و مدیران دارم، مسائل از طریق تعامل و گفت‌وگو حل‌وفصل شود و کار به ورود کمیته‌های انضباطی نکشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تجربیات مشابه گذشته تصریح کرد: در مقاطعی که تنش‌های سنگینی در فوتبال ایجاد شده بود، با برگزاری جلسات مشترک و رفع ابهامات و سوءتفاهم‌ها، مشکلات برطرف شد. یقین دارم که این حواشی نیز می‌تواند با رفاقت، همدلی و نزدیکی مدیریت شود. از رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما نیز درخواست می‌کنم در سال جام‌جهانی به آرامش ورزش، به‌خصوص فوتبال، کمک کنند.

دکتر دنیامالی با تأکید بر وظیفه نظارتی و حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان در مدیریت فضای فوتبال کشور گفت: هواداران و مردم مطمئن باشند که این حواشی با تدبیر و عقلانیت مدیریت خواهد شد. منافع مردم و هواداران مهم‌ترین اولویت ماست و تلاش حداکثری وزارت ورزش و جوانان، حفظ آرامش خاطر جامعه ورزش و فوتبال کشور است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد دنیامالی وزیر ورزش تیم ملی فوتبال جام جهانی لیگ برتر باشگاه ها فوتبال ایران
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟
نشست انتخاباتی هادی ساعی و تسویه حساب با منتقدان/ فدراسیون تکواندو محل تهدید و حذف!
قیمت گذاری عجیب گواهی اسقاط / نوسازی قطره چکانی در اقیانوس فرسودگی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیم ملی امید وارد دبی شد
شکست خانگی استقلال مقابل گل‌گهر؛ جا ماندن از کورس بالانشین‌ها
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۹ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۸ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
پایان ارز چندنرخی نزدیک است/ دلار آمریکا در چه بازه قیمتی تک‌نرخی می‌شود؟  (۸۰ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟  (۷۸ نظر)
افسانه صهیونیست‌ها، تجزیه سوریه و عراق به دولت‌های فرقه‌ای و فروپاشی شیخ‌نشین‌ها/طرح ینون چیست؟  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005ekD
tabnak.ir/005ekD