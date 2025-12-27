En
نبض خبر

رسماً اعلام خطر می‌کنم، از خشم مردم به خدا پناه می‌برم!

سالار ولایتمدار نسبت به تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی افزایش شدید قیمت ارز و سقوط سریع ارزش پول ملی که با کاهش وحشتناک قدرت خرید مردم همراه است هشدار داد و گفت: «رسماً اعلام خطر می‌کنم...شرایط اقتصادی و معیشت و گرانی به یک جبهه خطرناک تبدیل شده...به خدا پناه می‌برم از خشم مردم» سخنان این نماینده در صحن علنی مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.
