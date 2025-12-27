به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دو پژوهشگر آمریکایی با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده‌اند که روسیه به‌احتمال زیاد در حال استقرار موشک‌های بالستیک هایپرسونیکِ دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در یک پایگاه هوایی سابق در شرق بلاروس است؛ اقدامی که می‌تواند توان مسکو برای هدف قرار دادن بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

به گزارش رویترز، به گفته این پژوهشگران، ارزیابی آنها به‌طور کلی با یافته‌های دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده هم‌راستاست. یک منبع آگاه از این موضوع، که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، تأیید کرده است که نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا نیز به نتایجی مشابه رسیده‌اند، هرچند جزئیات این ارزیابی‌ها هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است.

موشک «اورشنیک» در مسیر بلاروس

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر به‌صراحت اعلام کرده بود که قصد دارد موشک‌های میان‌برد «اورشنیک» را در خاک بلاروس مستقر کند؛ موشک‌هایی با برد تخمینی تا ۳۴۰۰ مایل (حدود ۵۵۰۰ کیلومتر). با این حال، تا کنون محل دقیق استقرار این سامانه‌ها به‌طور رسمی گزارش نشده بود.

اکنون، بر اساس این تحقیقات جدید، به نظر می‌رسد یک پایگاه هوایی متروکه در نزدیکی شهر «کریچف» در شرق بلاروس، به‌عنوان محل احتمالی استقرار این موشک‌ها انتخاب شده باشد. این پایگاه حدود ۳۰۷ کیلومتر با مینسک، پایتخت بلاروس، و حدود ۴۷۸ کیلومتر با مسکو فاصله دارد.

برخی کارشناسان معتقدند استقرار موشک‌های اورشنیک در بلاروس نشان‌دهنده اتکای فزاینده کرملین به تهدید استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است؛ راهبردی که هدف آن، بازداشتن کشور‌های عضو ناتو از ادامه ارسال تسلیحات پیشرفته به اوکراین، به‌ویژه سلاح‌هایی با توان هدف قرار دادن عمق خاک روسیه، عنوان می‌شود.

روسیه این پیام را بار‌ها به‌طور علنی مطرح کرده که گسترش دامنه حملات اوکراین به داخل خاک این کشور، با پاسخ‌های «نامتقارن» و بازدارنده مواجه خواهد شد.

رویترز می‌گوید، این بررسی توسط جفری لوئیس، کارشناس برجسته کنترل تسلیحات از مؤسسه مطالعات بین‌المللی میدلبری در کالیفرنیا، و دکر اوولت از سازمان پژوهشی CNA در ویرجینیا انجام شده است. آنها تصاویر ماهواره‌ای شرکت تجاری «پلنت لبز» را بررسی کرده‌اند که به گفته‌شان، نشانه‌هایی سازگار با زیرساخت‌های یک پایگاه موشکی راهبردی روسیه را نشان می‌دهد.

لوئیس و اوولت اعلام کرده‌اند که با حدود ۹۰ درصد اطمینان، پرتابگر‌های متحرک موشک‌های اورشنیک در این پایگاه سابق مستقر خواهند شد. وجود سازه‌ها و تغییرات مشخص در محوطه پایگاه، از جمله مسیر‌های ویژه و تأسیسات پشتیبانی، از جمله دلایل این ارزیابی عنوان شده است.

روسیه در نوامبر ۲۰۲۴ یک فروند موشک اورشنیک با کلاهک غیرهسته‌ای را علیه هدفی در اوکراین آزمایش کرد. پوتین پس از آن آزمایش مدعی شد که این موشک به دلیل سرعت بسیار بالا (که گفته می‌شود از ۱۰ ماخ فراتر می‌رود) عملاً غیرقابل رهگیری است.

سفارت روسیه در واشنگتن تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. سفارت بلاروس نیز از ارائه توضیح خودداری کرده است. با این حال، خبرگزاری دولتی «بلتا» به نقل از ویکتور خرنین، وزیر دفاع بلاروس، گزارش داد که استقرار موشک‌های اورشنیک «توازن قوا در اروپا را تغییر نخواهد داد» و آن را «پاسخی به اقدامات تهاجمی غرب» توصیف کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی میان روسیه و غرب همچنان در سطح بالایی قرار دارد و استقرار تسلیحات راهبردی در بلاروس می‌تواند به یکی از نقاط کانونی جدید در معادلات امنیتی اروپا تبدیل شود.