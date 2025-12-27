رضاییان و جلالی باز هم کنار گذاشته شدند!

به گزارش تابناک؛ رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی که پیش از دیدار استقلال مقابل المحرق بحرین از فهرست این تیم کنار گذاشته شده و همراه آبی‌پوشان راهی این مسابقه نشده بودند، بار دیگر با تصمیم ریکاردو ساپینتو از لیست استقلال خط خوردند. پس از پایان تمرین امروز استقلال، بازیکنان برای اقامت پیش از مسابقه فردا مقابل گل‌گهر سیرجان راهی هتل شدند، اما این دو بازیکن همراه تیم نرفتند و به خانه بازگشتند.

این در حالی است که طی ساعات گذشته شایعاتی درباره احتمال حضور رضاییان و جلالی در ترکیب استقلال مقابل گل‌گهر شنیده می‌شد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و هر دو مدافع دوباره از فهرست کنار گذاشته شدند.

با توجه به اینکه صالح حردانی در دیدار با المحرق به میدان رفته بود و همچنین حسین گودرزی نیز گزینه ثابت کادر فنی محسوب می‌شود، پیش‌بینی می‌شد ساپینتو برای استراحت دادن به این دو بازیکن، از رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی استفاده کند؛ به‌ویژه با توجه به دیدار حساس و معوقه استقلال مقابل سپاهان که قرار است یازدهم دی‌ماه برگزار شود.

نکته قابل توجه اینکه درباره صالح حردانی شنیده می‌شد او از ناحیه همسترینگ احساس درد دارد و انتظار می‌رفت سرمربی استقلال برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، به این بازیکن استراحت بدهد و از رضاییان که در ابتدای فصل و حتی فصل گذشته یکی از مهره‌های مؤثر استقلال بود، استفاده کند. با این حال، ساپینتو بار دیگر چنین تصمیمی نگرفت و رامین رضاییان از لیست کنار گذاشته شد.

تداوم این شرایط باعث تعجب هواداران استقلال شده است؛ به‌خصوص با توجه به محبوبیت بالای رضاییان روی سکو‌ها و نقش پررنگی که او در هفته‌های ابتدایی فصل داشت. از سوی دیگر، با توجه به سال جام جهانی و انگیزه بالای این مدافع باتجربه برای حضور ثابت در ترکیب تیم‌ها، شنیده می‌شود احتمال جدایی رامین رضاییان از استقلال افزایش یافته و او به دنبال تیمی است که بتواند فرصت بازی مداوم داشته باشد. حالا باید دید ادامه این تصمیم‌ها، چه سرنوشتی را برای رامین رضاییان و استقلال رقم خواهد زد.