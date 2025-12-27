میلی صفحه خبر لوگو بالا
فوتبال ایران تحت تأثیر اشک و اتهام‌های زنوزی/ این گندخانه را جمع کنید!

صحبت کردن با داوران و حل کردن موضوعات از سوی باشگاه‌ها، اتهامی است که محمدرضا زنوزی مطلق مطرح کرده و در ادامه فوتبال ایران را به گندخانه تعبیر کرده است!
فوتبال ایران تحت تأثیر اشک و اتهام‌های زنوزی/ این گندخانه را جمع کنید!

محمدرضا زنوزی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «آقای تاج واقعاً گندش همه جا را گرفته است؛ به آقای تاج زنگ زدم که داوری‌ها را می‌بینید؟ دارند سر ما را می‌برند و مهندسی می‌کنند! آقای تاج به من می‌گوید که خودتان بروید با داوران صحبت کنید و حلش کنید!»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روزها و شب‌های عجیبی است؛ فوتبال ایران در روزهای پرتلاطم در عرصه ملی و باشگاهی قرار دارد و هر روز با رویدادهای عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شویم. قطعاً اشک‌های محمدرضا زنوزی، آخرین پرده از این اتفاقات عجیب نیست، اما اکنون همه چیز تحت تأثیر این ماجراست. صحبت‌های که پس از یک بیانیه تند روی آنتن زنده تلویزیون گفته شد و طبیعتاً دیگر راه بازگشتی هم از این اظهارنظرها نیست؛ حالا وقت یک تصمیم بزرگ و احتمالاً سخت است که فوتبال ایران باید به جان بخرد.

در ادامه روزهای پرتنش [داخل و بیرون زمین] در فوتبال ایران، از شعارهای قومیتی و گاهی آوردن پرچم کشورهای دیگر که اقدامات ضد وطنی و میهنی بوده و بارها در ورزشگاه‌ها از سوی معدود افرادی منتسب به تیم‌های مختلف دیده شده، این نوع جنجال به شکل‌های مختلف ادامه دارد. این بار در قزوین و بازی شمس‌آذر و تراکتور، شعارهایی سر داده شد که البته تراکتوری‌ها این شعارها را منتسب به افرادی هدایت شده از سوی پرسپولیسی‌ها دانسته‌اند و در بیانیه خود اعلام کرده از این باشگاه و همچنین شمس‌آذر به عنوان میزبان شکایت خواهند کرد.

شاید بد نباشد که واکنش‌های جدی‌تر را با بخشی از متن بیانیه محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور دنبال کنیم؛ «آقای تاج یا توان مدیریت فوتبال ایران را دارد، یا اگر ندارد، باید کناره‌گیری کند. اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند، باشگاه تراکتور هیچ دلیلی برای حضور در این لیگ نخواهد یافت. فوتبالی که امکان مدیریت عادلانه در آن وجود ندارد، بهتر است اساساً تعطیل شود.» پس از اینکه زنوزی سال گذشته در موضوع پرونده علیرضا بیرانوند فدراسیون فوتبال را تهدید کرد، حالا او برای دومین بار و شاید بتوان گفت این بار تند تر واژه‌ها تهدیدآمیز خود را کنار هم چیده است. مالک باشگاه تراکتور در حالی رئیس فدراسیون فوتبال را زیر تیغ برده که پیش از این بارها از او تعریف و تمجید کرده بود و حالا شمشیر را برای او از رو بسته است.

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور: «به تاج زنگ زدم که داوری‌ها را می‌بینید؟ دارند سر ما را می‌برند و مهندسی می‌کنند! آقای تاج به من می‌گوید که خودتان بروید با داوران صحبت کنید و حلش کنید! من این کار را بلد نیستم؛ این گندخانه را درش را ببندید.»

مالک باشگاه تراکتور که هر بار موضوعی حقوقی می‌شود و به طور مثال به کمیته اخلاق احضار می‌شود خود را یک هوادار می‌نامد تا از پاسخگویی طفره برود، این بار اما وارد فضای دیگری شده است. درخواست کناره‌گیری رئیس فدراسیون فوتبال موضوع ساده‌ای نیست. آن هم وقتی که او پس از این بیانیه در یک برنامه زنده تلویزیونی هم شرکت کرد، اتهاماتی را به تاج نسبت داد و گفت: «آقای تاج واقعاً گندش همه جا را گرفته است؛ به آقای تاج زنگ زدم که داوری‌ها را می‌بینید؟ دارند سر ما را می‌برند و مهندسی می‌کنند! آقای تاج به من می‌گوید که خودتان بروید با داوران صحبت کنید و حلش کنید! آقای تاج من این کار را بلد نیستم؛ این گندخانه را درش را ببندید. فردا من را ببرند هر کاری می‌خواهند بکنند.» زنوزی نه تنها مهدی تاج را زیر تیغ انتقاد برد که به او یک اتهام بزرگ هم زد؛ اینکه رئیس فدراسیون خواسته تراکتوری‌ها خودشان داوران را هماهنگ کنند.

زنوزی در ادامه صحبت‌های خودش تأکید کرد که مهدی تاج خودش به او گفته است که با داوران صحبت کند. مالک باشگاه تراکتور در این خصوص گفت: «آن یکی تیم‌ها دارند داوران را می‌بینند؟ شاید [تاج] فردا بیاید و بگوید که من نگفتم، ولی یک بار در گسترش فولاد رئیس فدراسیون وقت این جمله را به من گفته است -که آن موقع باید یک سال زودتر به لیگ برتر می‌آمدیم- و یک بار هم این را از زبان آقای تاج شنیدم. این حرف، حرف درستی نیست. آن موقع در گسترش فولاد و الان در تراکتور! مگر بقیه تیم‌ها می‌روند و [داوران را] می‌بینند؟ این را کنار اتفاقات ۱۴ بازی اخیر می‌گذارم که سر ما آمده، ۵-۴ پنالتی ما را نگرفتند، یک بار داور VAR می‌گوید ما داور را صدا کردیم و نیامد و یک بار داور می‌گوید که داور VAR او را صدا نکرده! ما نمی‌دانیم این وار است یا یار!» البته این صحبت‌های محمدرضا زنوزی بدون پاسخ نبود و امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال روی خط برنامه رفت و گفت: «قطعاً خلاف واقع، قطعاً تهی از واقعیت و قطعاً دروغ است.» سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه تاج در زمان صعود گسترش فولاد به لیگ برتر رئیس فدراسیون نبوده گفت: «با این صحبت‌ها یعنی ۲۰ سال فوتبال ما امشب چیز شد... آقا رعایت کنید؛ من وقتی دیدم ایشان در پایان برنامه شرایط احساسی داشت، ناراحت شدم. چون [محمدرضا زنوزی] دارند زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند.» 

البته صحبت‌های زنوزی و سخنگوی فدراسیون، پایان کشمکش و جنجال‌ها نبود؛ چون محمدرضا زنوزی پای مسائل دیگری را هم به میان کشید. فارغ از ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه سر دادن شعارهای قومیتی در قزوین با هدایت افراد منتسب به باشگاه پرسپولیس بوده به قهرمانی‌های این تیم در یک دهه اخیر هم اشاره کرد و گفت: «پارسال ما را متهم کردند که فلان مقام محترم آمده شما را کمک کرده! آیا آن مقام محترم [مسعود پزشکیان] در دروازه هم ایستاده بود؟ درباره پسر رئیس جمهور در برنامه‌های مختلف از من سؤال کرده‌اند، اما من تا به حال سؤال نکردم که پسر وزیرتان [علی سلطانی‌فر، پسر مسعود سلطانی‌فر] در رستوران می‌نشست و برای شما طراحی جام و مهندسی می‌کرد چه کار کردید؟ کجاست؟ من تعارف ندارم. این آقازاده سر چندتا تیم را برید. بابا بس کنید و بگذارید فوتبال به حال خودش باشد. این مدیریت کردن نمی‌خواهد که هواداران در ورزشگاه شعار بدهند. فیلمش هست که بازی ما تمام نشده سرپرست پرسپولیس مصاحبه کرده که در تهران در خدمت هستیم.» این بخش از صحبت‌های زنوزی هم با واکنش‌های مختلفی همراه بود. از جمله علی سلطانی‌فر که گفت: «قطعاً از موضوعات مطرح شده توسط ایشان علیه اینجانب که مصداق بارز نشر اکاذیب، تهمت، افترا و تشویش اذهان عمومی است، به طور رسمی شکایت خواهم کرد و ایشان باید اظهارات مطرح شده در صدا و سیما را با ادله در دادگاه ثابت کند.»

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: «ما تیم خاص هستیم، چون بیشترین هوادار را داریم. ما در ۸ بازی ابتدایی که نتیجه نمی‌گرفتیم و هواداران‌مان هم ناراضی بودند، فدراسیون همان فدراسیون و داوران همان داوران ۸ هفته ابتدایی بودند و هستند.»

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم در واکنش به صحبت‌های محمدرضا زنوزی ساکت نماند و با عصبانیت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و به مجری برنامه تلویزیونی هم گفت: «دوستان از کسب ۱۶ امتیاز از ۱۸ امتیاز توسط ما ترسیده‌اند. یک هشدار جدی می‌دهم؛ مسیری که شما می‌روید مسیری است که می‌خواهید پرسپولیس را به چالش ببرید و این در برنامه اخیر شما مشخص بوده است. ما تیم خاص هستیم، چون بیشترین هوادار را داریم. ما در ۸ بازی ابتدایی که نتیجه نمی‌گرفتیم و هواداران‌مان هم ناراضی بودند، فدراسیون همان فدراسیون و داوران همان داوران ۸ هفته ابتدایی بودند و هستند. ما به تمام هواداران‌مان از جمله هواداران آذری زبان‌مان، از جمله هواداران تراکتور و هواداران سایر تیم‌ها احترام می‌گذاریم. اینکه بخواهند تیم ما را مقابل یک قومیت قرار بدهند، درست نیست.» در ادامه هم بیانیه‌ای از سوی باشگاه پرسپولیس منتشر شد که در بخشی از آن آمد: «اگر قرار باشد جای شاکی و متهم تغییر داده شود، این رویکرد از سوی باشگاه پرسپولیس پذیرفتنی نیست. استفاده ابزاری از فضای سیاسی یا بحران‌های اجتماعی برای حفظ جایگاه شخصی و تطهیر تصمیمات نادرست، نه حرفه‌ای است و نه اخلاقی. سکوت پرسپولیس در مقاطع اخیر، نه از سر ضعف، بلکه از سر مسئولیت‌پذیری، حفظ منافع ملی و کمک به ایجاد آرامش در فضای عمومی کشور بوده است.»

در این میان البته سازمان لیگ فوتبال ایران هم به بخشی از بیانیه محمدرضا زنوزی مطلق واکنش نشان داد؛ علاوه بر تهدیدها و اتهامات مالک باشگاه تراکتور علیه تاج و پرسپولیس، او اعلام کرده بود که اگر با این فضا برخورد نشود تراکتور از ادامه حضور در لیگ انصراف خواهد داد که در بخشی از بیانیه سازمان لیگ آمد: «شاید مالک تراکتور تصور می‌کند چون پول برای فوتبال خرج می‌کند، فقط تیم او باید برنده شود. او تصور می‌کند وقتی تیمش به نتیجه دلخواه نمی‌رسد باید زمین و زمان را تهدید کند؛ در فوتبال باید تحمل و ظرفیت نبردن را داشته باشید. آقای زنوزی آیا وقتی فصل پیش قهرمان لیگ برتر شدید، فوتبال عدالت محور بود، اما حالا با یک تساوی فوتبال ناعادلانه شد؟» با این حال باشگاه تراکتور بار دیگر روی این تهدید پافشاری کرد و این بار در نامه‌ای که با امضای عباس الیاسی، رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور منتشر شد تهدید به کناره‌گیری را مطرح کردند. تراکتوری‌ها برای ادامه دادن در لیگ برتر خواهان برخورد با افرادی چون رئیس هیئت فوتبال استان یزد، اشخاص و عوامل مرتبط در باشگاه پرسپولیس، ارائه تضمین رسمی فدراسیون فوتبال در خصوص منع فحاشی، توهین و شعارهای قومیتی و تبعیض‌آمیز و مسائلی از این دست شده‌اند.

بررسی تمام این شرایط، کار را برای فوتبال ایران سخت کرده؛ یک سو مسائل و مشکلات مختلفی بوده که فوتبال ایران در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده و یک سو هم اتهاماتی مطرح شده که از باشگاه‌ها خواسته است تا خودشان با داوران صحبت و مسائل را حل کنند که اتهام کوچکی هم نیست. اتهامی که دو حالت بیشتر ندارد؛ یا واقعیت دارد و باید برای آن فکری کرد و یا واقعیت ندارد که آن وقت فدراسیون فوتبال باید یک بار برای همیشه با چنین فضای اتهامی و غبارآلود برخورد جدی داشته باشد. طبیعتاً عدم برخورد با چنین اتهام سنگینی فضای فوتبال ایران را بیش از پیش دچار ابهام می‌کند که منجر به بغرنج‌تر شدن شرایط می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
29
پاسخ
زنوزی چیز عجیبی نگفته که. مگه میشه این همه سال و این همه اتفاقات عجیب داوری داره می افته. موضوع هم استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان نیستن. هواداری نگاهش نکنیم متوجه میشیم که موضوع خیلی فراتر از رنگ هاست. تاج باید بره که درست بشه
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
همه حرفات درست بود غیر از این جمله که موضوع فراتر از رنگهاست. دقبقا برای یه تیم خاص مهندسی شده. تو این فصل حتی یک بازی بی حرف و حدیث نداشتن. تمام بردها با کمک داوری بوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
معلوم نیست تاج چجوری از زیر پرونده ویلموتس و ضرر ۶میلیون دلاری در رفت و با پررویی محض دوباره بازگشت. نهادهای نظارتی دقیقا کجا هستند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
قبل از اینکه بره ، باید محاکمه بشه بخاطر ویلموتس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
18
13
پاسخ
بحث هواداری به کنار/ اگه صحبت های آقای زنوزی واقعیت داشته باشه باید ثابت کنه و اگه نتونست اگه مرد هستش مثل مرد بیخیال فوتبال بشه / کل مملکت رو ایشون بخاطر فوتبال بهم ریخته / مرگ ی بار شیون یک بار/
حسام
|
Germany
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
28
13
پاسخ
تا هفته قبل همه چی خوب بود، الان چی شد که یه هو فوتبال ناپاک شده؟ بس کن آقای زنوزی.
نمی تونی تابع قانون باشی، خوش گلدین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خسام زیادی حرف نزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
26
پاسخ
مگر بخاطر بی مسئولیتی تاج ساختمان فدراسیون را نفروخته تا بدهی ویلموتس را بدهند و همان موقع ایشان از نظرها غایب شد و بیماری قلبی را بهانه کرد. آبها که از آسیاب افتاد دوباره به عرصه بازگشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
10
4
پاسخ
یک نفر با کارنامه معلوم در زمینه اقتصادی ، به یک نفر دیگر با کارنامه معلوم در ورزش معترض شده است . به کجا می رویم ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
29
15
پاسخ
سال گذشته که با کمک پزشکیان و پسران و دولت و فدراسیون فوتبال تراکتور قهرمان شد داوری مشکل نداشت الان که تیم تراکتور نتیجه نمی گیره داوری مشکل داره خجالت بکش زنوزی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
حتما پرسپولیسی هستی. همه میدونن چن بار با مهندسی قهرمان شدین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ببخشید دیگه تراکتور منچسترسیتی رو ۴ هیچ نبرده! امسال تراکتور همه جا درخشیده نتیجه نگرفته اونوقت سوگلی کوپا رمضان درخشیده؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
طرفدار پیروزی بشین زیادی حرف نزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
11
29
پاسخ
چرا در این مملکت همه چیز را ول کرده و گیر داده اید به تراکتور؟! مطمئن باشید با این هوچی گری ها و برخوردهای سلیقه ای همدلی و اتحاد مردم آذربایجان را بالا می برید و در واقع به خودتان لطمه می زنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
متوهم
ناشناس
| France |
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فکر کنم شما تو باغ نیستی، کسی با تراکتور کاری نداره این مالک شماست که هر هفته یه هوچی گری میکنه. نمیدونم ایا تمام تراکتوری ها مثل تو، تو باغ نیستن و بی ربط حرف میزنن فکر نکنم. اصلا چکار هم بستگی داره !.کلا بی ربط فکر کنم خود زنوزی هستی فکر کنم چون کلا بی ربط حرف میزنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چون تنها تیمی که در صدد قومگرایی وبلوا واشوب است تیم زنوذی است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
3
پاسخ
فوش ها و توهین ها چه از تیم پیروزی و چه از تیم تراکتور باید جمع بشه مگه میشه یکسال فوش بدن به بازیکن های تراکتور هیچ اتفاقی نیافته ولی با یکبار فوش دادن هوادار های تراکتور تراکتور رو جریمه کنند یه بام دو هوا نمیشه این معضل باید سریعتر جمع بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
2
پاسخ
تیم آقای سلطانی فر به کمک تاج فوتبال کشور را به استهزا گرفتن.
هیچ کس نیست که به داد ما برسه تو این مملکت؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
3
پاسخ
مسئله اصلی، مهمتر از هر چیز فحاشی قومیتی و همچنین آوردن پرچم کشورهای دیگر به استادیوم هاست.
این مسئله به امنیت ملی مربوط است
و باید هر چه سریعتر مدیریت شود
وگرنه برای کشور مخاطرات جبران ناپذیری ایجاد خواهد شد
صرف نظر از فوتبال، تاج، زنوزی، تراکتور، پرسپولیس و هر چیز دیگری
