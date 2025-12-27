میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام معنادار گروه حنظله در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا

گروه هکری حنظله در آستانه سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا پیامی در شبکه ایکس منتشر کرده است که به نظر می‌رسد حاوی پیامی تهدیدآمیز خطاب اوست.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۴۰
| |
3139 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروه هکری حنظله در آستانه سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی نوشت: «هم‌زمان با اوج گرفتن «پرواز دروازه بی‌بی» (نتانیاهو) بر فراز ابرها جریان‌های رمزنگاری‌شده بی‌سروصدا میان ناظران و کسانی که زیر نظرند به‌راه می‌افتد. با ادامه سفر لایه‌های حفاظتی تشدید می‌شوند اما گاهی اسرار نیز به پرواز درمی‌آیند و ردپایی بر جای می‌گذارند که تنها تیزبین‌ترین افراد قادر به دیدن آن هستند.»

این گروه افزود: «امروز محافظان آسمان ممکن است دریابند ناشناخته‌هایی همراهشان سفر می‌کند و هر تمامی حقایق پنهان روی زمین نمی‌ماند. بی‌بی به نظر می‌‍‌رسد این بار بی‌بی سوغاتی‌های بسیار جالب توجهی با خودت می‌بری.»

تیک‌تاک...تیک‌تاک

یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵

۷:۳۰ صبح»

