تورم آذرماه اعلام شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در آذرماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۴۳۵.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش نشان میدهد. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۶ درصد و در دوازدهماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در آذرماه امسال ۵۲.۶ درصد بوده است؛ به این معنا که خانوارها به طور میانگین ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذرماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه آذرماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین در آذرماه امسال تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر با ۴.۲ درصد بوده است. در این میان، تورم ماهانه گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵.۵ درصد و تورم ماهانه گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۴ درصد اعلام شده است.
در عین حال، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم تا ۴۳.۷ درصد برای دهکهای اول و دوم بوده است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهکها در آذرماه ۱۴۰۴ به ۲.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل، با افزایش ۰.۳ واحد درصدی همراه بوده است.