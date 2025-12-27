میلی صفحه خبر لوگو بالا
تماس با خانواده دانشجویان درباره پوشش، رویه‌ای غلط است

رئیس دانشگاه شریف در واکنش به گزارش‌ها درباره تماس با خانواده دانشجویان برای پوشش، چنین اقدامی را نادرست خواند.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۳۰
| |
1654 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ چندی پیش یکی از رسانه‌ها گزارشی از شیوه جدید دانشگاه صنعتی شریف برای برخورد با پوشش دانشجویان منتشر کرد. در این گزارش عنوان شده بود که «در روز‌های اخیر انجمن اسلامی دانشجویان گزارشاتی مبنی بر تماس بخش‌هایی از دانشگاه با والدین دانشجویان به منظور تهدید و تذکر درخصوص پوشش دانشجویان دریافت کرده است». همچنین در این گزارش آمده بود که دانشگاه شریف اخیراً بدون اخطار مستقیم به افراد، با خانواده دانشجویان تماس گرفته و موضوعاتی را در مورد پوشش دانشجویان مطرح کرده‌اند.

مسعود تجریشی؛ رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در واکنش به این موضوع گفت: این روش غلطی است. حتی از منظر امر به معروف و نهی منکر که در دین نیز به آن تاکید شده، نگاه کنیم؛ چنین شیوه‌ای درست و جذب‌کننده نیست.

وی افزود: برخورد من با این موضوع این بوده است که اگر این خبر نادرست است، مجموعه داخل دانشگاه باید صراحتاً اعلام کند که چنین اقدامی انجام نشده است؛ و اگر تماس‌هایی با خانواده‌ها صورت گرفته، اما محتوای آن متفاوت بوده؛ نیز تاکید کرده‌ایم این رویه به طور کامل متوقف شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این‌که آیا ممکن است این اقدامات خودسرانه انجام شده باشد؛ گفت: من اطلاع ندارم. متأسفانه داخل کشور، هر کسی می‌تواند خودش را جای نهاد یا مجموعه دیگری جا بزند و موجب تخریب آن شود. با این حال متنی که در آن رسانه نوشته شده، از بُعد دینی یک منکر است و اگر از بُعد تربیتی نیز نگاه کنیم، این رفتار بسیار غلط است. به همین دلیل می‌توان مطمئن بود که چنین اتفاقی از سوی دانشگاه انجام نشده است.

وی افزود: من این موضوع را پیگیری کردم که ببینم در کل فرآیند به چه شکلی بوده و اگر چنین فضایی وجود داشته، به کل جمع شود.

تجریشی در مورد رویکرد دانشگاه صنعتی شریف در قبال مسئله حجاب گفت: ما در کشور مرتکب اشتباه بزرگی شده‌ایم؛ برخی موارد را به دین متصل کردیم، برخی دیگر آن را به اقتصاد و موضوعات دیگر متصل کردند. در حالی که حجاب در فرهنگ ما وجود داشته و دانشگاه نیز یک محیط فرهنگی است و در این محیط فرهنگی باید پوشش، حجاب و رفتار رعایت شود.

وی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشور‌های دنیا برای محیط‌های دانشگاهی، کد‌های پوشش تعریف شده است و رعایت می‌شود؛ گفت: ممکن است فرد خارج از دانشگاه هر پوشش یا رفتاری داشته باشد ولی در دانشگاه ضوابطی وجود دارد. ولی این‌که ما چگونه بتوانیم این موضوع را به دانشجویان منتقل کنیم، نیازمند کار فرهنگی است.

وی افزود: یعنی باید با دانشجویان صحبت و این مسائل را مطرح کنیم. در صورتی که اگر این مسئله را به دین ربط دهیم و برخی آن را به دولت‌ها و حکومت‌ها و اقتصاد ربط دهند، این مسئله حل نخواهد شد.

تجریشی تصریح کرد: سیاست ما در دانشگاه این است که دانشگاه یک محیط فرهنگی است و در محیط فرهنگی رعایت برخی مسائل و چارچوب‌ها الزامی است. اما الزام، مجوز اقداماتی مانند رفتار‌هایی از جنس آن‌چه در آن رسانه مطرح شده، نیست. چنین اقداماتی یک منکر است و هیچ محیط فرهنگی برای اصلاح امور از چنین رفتار‌هایی استفاده نمی‌کند.

رئیس دانشگاه شریف انجمن اسلامی دانشجویان حجاب
