تحرکات جدید رژیمصهیونیستی در سوریه
منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.
منابع محلی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی وارد شهرک جباتا الخشب و روستای اوفانیا در حومه قنیطره شدهاند.
گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.
از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استانهای درعا و قنیطره پرداخته است.
