نبض خبر

سخنان تند شهرام ناظری: اگر مولانا ایران بود از بین رفته بود!

شهرام ناظری خواننده پیشکسوت موسیقی کلاسیک ایران در سخنانی جنجالی در ترکیه گفت: «مسئولین ما، دولتمردان ما خیلی علاقمند به مشاهیر ما و عرفای ما نبودند. هیچ‌کدام‌شان نخواستند یک بار بیایند مولانا را ببینند... خوشبختانه به نظر من ما باید از دولت ترکیه، مردم ترکیه تشکر کنیم که واقعاً مولان را در دل خودشان پرورش دادند و مکتب مولانا را حداقل نگاه داشتند... اگر مولانا ایران بود، این هم از بین رفته بود...» سخنان تند شهرام ناظری را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر شهرام ناظری مولانا ویدیو
