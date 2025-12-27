برق ۱۰ سازمان ملی و استانی تهران قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از شرکت توزیع برق تهران بزرگ، با توجه به افزایش سرمای هوا و تشدید استفاده از سوخت و انرژی، در راستای اجرای برنامه های مدیریت مصرف سوخت و انرژی شهر تهران و رعایت دستورالعمل های اجرایی مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی، پس از اعلام ساعت کار جدید و لزوم همکاری تمامی مشترکان به ‌ویژه دستگاه ‌های اجرایی و ادارات، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات نظارتی خود را در حوزه کنترل مصرف انرژی مشترکان اداری تشدید کرد.در همین راستا روز شنبه؛ ۶ دی ماه ۱۴۰۴ برق ۱۰ سازمان ملی و استانی شهر تهران به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های مدیریت مصرف و کاهش نیافتن مصرف انرژی بعد از ساعت اداری، قطع شد.این شرکت ضمن قدردانی از بخش قابل توجهی از ادارات و سازمان‌هایی که در این مدت با رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف همراهی لازم را در مدیریت توزیع انرژی داشته‌اند با توجه به تداوم استقرار هوای سرد در کشور تاکید می نماید با اجرای طرح های نظارتی مستمر به صورت میدانی از طریق بازرسین برق و ظرفیت های کنتور های هوشمند تا پایان سال، تمامی ادارات و سازمان هایی که مطابق مصوبه ابلاغی هیات دولت اقدام به کاهش مصرف برق نکنند مشمول قطع برق خواهند شد.