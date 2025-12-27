شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
درخشش نقره در ویترین صرافیها، بسیاری از سرمایهگذاران را وسوسه کرده است تا فلزی که در سایه رشد دلار و اونس جهانی، بازدهی ۳ برابری را طی یک سال گذشته نصیب دارندگان خود کند را خرید کنند، اما با این حال، واقعیت تلخ در زمان فروش نمایان میشود؛ جایی که «حباب فروش بالا» و «نقدشوندگی پایین» میتواند بخش بزرگی از این سودهای کاغذی را پیش از رسیدن به جیب سرمایهگذار ذوب کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار فلزات گرانبها در سال ۱۴۰۴ شاهد یک جابهجایی تاریخی در جایگاه طلا و نقره بود؛ به طوری که طلا با عبور از مرز ۴۵۰۰ دلار نقش پناهگاه امن را ایفا کرد و نقره با سوخت تقاضای صنعتی و حجم کم بازار، شتابی چندبرابری به خود گرفت؛ اما سوال اصلی اینجاست که برای سودی که ۳ برابر طلا گزارش شده، منطقی است تا ریسکهای فیزیکی و نوسانات خردکننده این فلز خاکستری را بپذیریم ؟
در حالی که طلا همواره به عنوان پناهگاه امن سرمایهگذاری شناخته میشود، اما نقره هم توانست در این دوره با بازدهی خیرهکننده، توجه بسیاری از معاملهگران را به خود جلب کند؛ به طورری که بر اساس آخرین دادههای بازار، نقره که تا پیش از این زیر سایه طلا قرار داشت، امسال به یکی از پرسودترین داراییها تبدیل شده است و با شروع سال ۲۰۲۵ قیمت هر اونس نقره در محدوده ۲۹ تا ۳۰ دلار بود، اما اکنون قیمت آن به محدوده ۷۹ دلار نفوذ کرده است.
بازدهی نقره در سال جاری میلادی حدود ۱۵۸درصد تا ۱۷۰درصد گزارش شده است که در بازار داخلی ، به دلیل همپوشانی رشد اونس جهانی با نوسانات نرخ ارز، قیمت نقره بازدهی نزدیک به ۳ برابر را در یک بازه یکساله یعنی از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ ثبت کرده است.
اگرچه طلا نیز سال تاریخی عجیبی را پشت سر گذاشته و برای اولین بار از مرز ۴۰۰۰ و سپس ۴۵۰۰ دلار گذشت، اما در مقام مقایسه، نقره از نظر درصد سود برنده میدان بوده است ضمن اینکه به دلیل کوچکتر بودن حجم بازارش، در هنگام صعود، شتاب بسیار بیشتری نسبت به طلا میگیرد.
البته رشد ۱۷۰ درصدی در یک سال احتمال اصلاح عمیق قیمت را افزایش میدهد، ضمن اینکه نقد کردن نقره فیزیکی در بازار ایران کمی دشوارتر از طلا و سکه است و حباب فروش بالایی دارد، اما به دلیل ارزش واحد کمتر، حجم فیزیکی نقره برای سرمایههای بزرگ بسیار زیاد میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود اگر به دنبال حفظ ارزش پول با ریسک کمتر هستید، طلا همچنان گزینه اول است اما اگر ریسکپذیر هستید و به دنبال سودهای ضربتی در بازارهای صعودی میگردید، نقره در سال اخیر ثابت کرده که میتواند بازدهی چند برابری نسبت به طلا داشته باشد.