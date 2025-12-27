توصیه‌ به خریداران طلا

محمد کشتی آرا، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر در مورد حضور هیجانی مردم در بازار طلا هشدارهای تکان‌دهنده‌ای داد و تاکید کرد این حضور ممکن است به نابودی سرمایه آنها بدل شود، و بهتر است آنها تمامی دارایی‌های خود را در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

به گزارش تابناک؛ کشتی آرا همچنین از حضور برخی سودجویان در بازار طلا و جواهر سخن گفت و به مردم هشدار داد از طلا و سکه فروشانی که از بانک مرکزی و اتحادیه مجوز ندارند به هیچ‌وجه خرید نکنند.