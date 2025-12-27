میلی صفحه خبر لوگو بالا
توصیه‌ به خریداران طلا

رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد حضور هیجانی مردم در بازار طلا هشدار داد.
توصیه‌ به خریداران طلا

محمد کشتی آرا، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر  در مورد حضور هیجانی مردم در بازار طلا هشدارهای تکان‌دهنده‌ای داد و تاکید کرد این حضور ممکن است به نابودی سرمایه آنها بدل شود، و بهتر است آنها تمامی دارایی‌های خود را در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

به گزارش تابناک؛ کشتی آرا همچنین از حضور برخی سودجویان در بازار طلا و جواهر سخن گفت و به مردم هشدار داد از طلا و سکه فروشانی که از بانک مرکزی و اتحادیه مجوز ندارند به هیچ‌وجه خرید نکنند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
126
پاسخ
مردم اگر به این توصیه های غیرکارشناسی شما توجه کرده بودند ، هزار برابر بدبخت تر می شدند .
کافی هست که به نصیحت ها و توصیه های پیشین خودتون یک نظر بیاندازید و قیمت سکه طلا را مقایسه بکنید !

الان یک بچه دبستانی هم می داند که برای حفظ ارزش پول خودش ، باید آن را به طلا یا دلار تبدیل کنید .
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خوب نگهداشتن ریال که بیشتر سبب از بین رفتن سرمایه می شود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
6
121
پاسخ
حالا مطمئن شدم طلا بیشترین سود رو میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
122
پاسخ
ولمون کنید تو رو خدا عرضه ندارید قیمت ها رو ده روز ثابت نگه دارید دیگه توصیه نکنید خواهشا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خیلی ساده ای که میگی نمیتونن. خودشون میخوان اینطوری باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
86
پاسخ
الهی هر چی سر مردم میارین با این تورم و گرونی خدا روزگارتون رو سیاه‌کنه
ناشناس
|
Sweden
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
57
پاسخ
در ایران توصیه میشه دلار و طلا نگه ندارید ولی ذخایر بانک مرکزی دلار و طلاست
میررضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
84
پاسخ
سلام آقای کشتی آرای برای صحت گفتارش دارایی خود که طلا هست را بفروشد و در کشاورزی و صنعت سرمایه گذاری کند. من حاضرم بی جیره و مواجب برایش کار کنم.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
39
پاسخ
برادر من ، این توصیه های مزخرف برای زمان احمدی نژاد بود . دیگه کاربردی نداره . لطفا" توصیه جدید بشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
43
پاسخ
از زمانی که طلا ۳مایون بود همین را گفتید دیگه فایده ندارد
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
28
پاسخ
برای شما که بد نشد یکساله ره هزار ساله رفتید و گرنه الان واقعا کسی دیگه قدرت خزید ندارد و خوب به نوعی حرف ایشان درست هست مثلا یک درصد فک کنید طلا به دوران رکودش برگرده یا همه فروشنده بشوند طرف ماشین فروخته خونه فروخته طلا خریده مطمینا خیلی ها بدون خانه خواهند شد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
43
پاسخ
این شخص به ظاهر کاسب هیچکدوم از توصیه هاش درست از آب درنمیاد هرکی به حرف این گوش کنه بدبخت میشه
tabnak.ir/005ej5