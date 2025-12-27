توصیه به خریداران طلا
رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد حضور هیجانی مردم در بازار طلا هشدار داد.
محمد کشتی آرا، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر در مورد حضور هیجانی مردم در بازار طلا هشدارهای تکاندهندهای داد و تاکید کرد این حضور ممکن است به نابودی سرمایه آنها بدل شود، و بهتر است آنها تمامی داراییهای خود را در این بازار سرمایه گذاری نکنند.
به گزارش تابناک؛ کشتی آرا همچنین از حضور برخی سودجویان در بازار طلا و جواهر سخن گفت و به مردم هشدار داد از طلا و سکه فروشانی که از بانک مرکزی و اتحادیه مجوز ندارند به هیچوجه خرید نکنند.
مردم اگر به این توصیه های غیرکارشناسی شما توجه کرده بودند ، هزار برابر بدبخت تر می شدند .
کافی هست که به نصیحت ها و توصیه های پیشین خودتون یک نظر بیاندازید و قیمت سکه طلا را مقایسه بکنید !
الان یک بچه دبستانی هم می داند که برای حفظ ارزش پول خودش ، باید آن را به طلا یا دلار تبدیل کنید .
ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
ولمون کنید تو رو خدا عرضه ندارید قیمت ها رو ده روز ثابت نگه دارید دیگه توصیه نکنید خواهشا
ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
الهی هر چی سر مردم میارین با این تورم و گرونی خدا روزگارتون رو سیاهکنه
در ایران توصیه میشه دلار و طلا نگه ندارید ولی ذخایر بانک مرکزی دلار و طلاست
سلام آقای کشتی آرای برای صحت گفتارش دارایی خود که طلا هست را بفروشد و در کشاورزی و صنعت سرمایه گذاری کند. من حاضرم بی جیره و مواجب برایش کار کنم.
برادر من ، این توصیه های مزخرف برای زمان احمدی نژاد بود . دیگه کاربردی نداره . لطفا" توصیه جدید بشه .
برای شما که بد نشد یکساله ره هزار ساله رفتید و گرنه الان واقعا کسی دیگه قدرت خزید ندارد و خوب به نوعی حرف ایشان درست هست مثلا یک درصد فک کنید طلا به دوران رکودش برگرده یا همه فروشنده بشوند طرف ماشین فروخته خونه فروخته طلا خریده مطمینا خیلی ها بدون خانه خواهند شد
