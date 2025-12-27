۱۰ مهندس برتر در تمام طول تاریخ

مهندسان افرادی هستند که دنیای مدرن پیرامون ما را ساخته اند. هر وسیله ای که اکنون در دست شماست زمانی وجود نداشته ولی یک فکر و ایده یک یا چند نفر همراه با نبوغ منجر به طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته امروز شده است.

به گزارش تابناک؛ مهندسان افرادی هستند که دنیای مدرن پیرامون ما را ساخته‌اند. هر وسیله‌ای که اکنون در دست شماست زمانی وجود نداشته ولی یک فکر و ایده یک یا چند نفر همراه با نبوغ منجر به طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته امروز شده است. اما اگر بخواهیم ارزش کار مهندسان را بررسی کنیم آن را با چه معیاری می‌سنجیم؟ آیا تا به حال فکر کرده‌اید بزرگترین مهندسان تاریخ چه کسانی بوده‌اند؟ در اینجا ما ۱۰ مهندس برتر تاریخ را به صورت معکوس از دهم تا اولین آنها بررسی می‌کنیم.

۱۰- نیکلاس اتونیکلاس اتو

اولین موتور چهار زمانه یا موتور سیکل اتو را ساخته است. به این موتور‌ها موتور‌های احتراق داخلی یا درون سوز می‌گویند، چون سوخت مستقیماً در اتاقکی که پیستون وجود دارد می‌سوزد. موتور‌های سیکل اتو یا چهار زمانه هنوز در اتومبیل‌هایی که در خیابان در رفت آمد هستند استفاده می‌شوند...

البته در آنها بهینه سازی‌هایی برای افزایش راندمان، کاهش مصرف سوخت، کاهش سر و صدا و... انجام شده است. گذشته از طراحی اتو سرمایه گذاری دو تاجر بزرگ به نام‌های گاتلیب دایملر و کارل بنز موجب شد موتور اتو محرک اتومبیل‌های امروزی باشد.

۹- آلن تورینگآلن تورینگ ساختار دودوی یا باینری را در ریاضیات پایه گذاری کرد، که امروزه در تمام کامپیوتر‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. او را پدر علم کامپیوتر می‌دانند. کامپیوتری که شما اکنون در حال استفاده از آن هستید، بدون ساختار دودویی کار نمی‌کند. او همچنین در جنگ جهانی دوم کد آلمانی انیگما را شکست که بدون آن اگر نگوییم پیروزی بر نازی‌ها غیر ممکن باید بگوییم بسیار دشوار بود. هر چند او هیچگاه چیزی نساخت ولی اثر کار بزرگی که در صنعت کامپیوتر انجام داد او را به این جایگاه رسانید.

۸- میخائیل کلاشینکف

هر چند بیشتر قسمت‌های کلاشینکوف AK-۴۷ از اسلحه‌های دیگر اقتباس شده بود ولی این کار با زیرکی و ظرافت زیادی انجام شده بود. در حقیقت طراحی ساده اسلحه‌ای تقریباً بی عیب که کارایی فوق العاده‌ای داشت. سبب شد سازنده اش را به عنوان یک نابغه مطرح کند. تولید این اسلحه ارزان تمام می‌شد استفاده از آن بسیار ساده بود به راحتی نمی‌شکست و بعد از پنجاه و اندی سال هنوز تولید می‌شود. از روی این مدل انواع مختلفی اسلحه ساخته شده است و آن را می‌توان یکی از بهترین‌های تاریخ دانست که قدرت نفوذ بالایی دارد.

۷- ارشمیدس

ارشمیدس مردی است که نمی‌توان افتخار را از او دور دانست. او مهندسی است که می‌گویند توانست با تعداد زیادی آینه کشتی دشمن را به آتش بکشد. یا می‌گویند جرثقلی ساخته بود که می‌توانست کشتی‌های رومی را بلند کند و در هم بکوبد. هر چند درباره صحت و سقم این حرف‌ها مدرک معتبری در دست نیست ولی هنوز افتخارات بزرگی وجود دارد که به او نسبت می‌دهند؛ که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم: محاسبه عدد پی یا همان ۳.۱۴ معروف، مارپیچ ارشمیدسی که وسیله‌ای بود برای بالا آوردن آب مورد نیاز کشاورزی و کار معدن استفاده می‌شد. او همچنین در استفاده از اهرم‌ها و قرقره‌ها روش‌های جدیدی را خلق کرد. چندین منجنیق ساخت؛ و در علم ریاضی مطلبی را عنوان کرد که مهندسی امروز بدون آنها وجود نداشت.

۶- اولیور و ویلبر رایت

افراد زیادی قبل از این دو نفر سعی کردند پا به عرصه هوانوردی بگذارند ولی اکثر آنها کارشان از نظر مهندسی بی ارزش بود. اما برداران رایت کسانی بودند که توانستند به طور واقعی مهندسی هوانوردی را پایه گذاری کنند. آنها زمانی موفق به پرواز شدند که تصور افراد از علم هوانوردی چیزی شبیه به حرکت بر روی زمین بود. ولی برادران رایت دیدگاه جدید برای این علم خلق کردند. برای اینکه پرواز قابل کنترل باشد سیستم سه محوری ساختند که برای پرواز یک ضرورت بود. همچنین برادران رایت اولین افرادی هستند که ملخ هواپیما را با دید آیرودینامیکی ساختند.

۵- هرو اهل اسکندریه

این مرد ۵۰ سال قبل از میلاد مسیح یک انقلاب صنعتی را آغاز کرد. او چرخی ساخت که با نیروی بخار به حرکت در می‌آمد و یک گوی را می‌چرخاند. هر چند او نتوانست دیگران را قانع کند که دستگاه او چقدر می‌تواند مفید باشد و اختراعش در حد یک اسباب بازی باقی ماند. ولی او را می‌توان پایه گذار توربین‌های بخار دانست. او همچنین نوشته‌هایی درباره پنوماتیک، ریاضی و فیزیک دارد.

۴- جمیز وات

جمیز وات موتر بخار را به صنعت معرفی کرد و انقلابی در صنایع آن زمان بوجود آورد. گاورنری (یک کنترل کننده سرعت مکانیکی) که او ساخت موتور بخار را در دور مطلوب نگاه می‌داشت. ساخت یک کنترل کننده دور برای موتور‌های بخار کار بسیار ظریفی بود. او اصلاحات زیادی روی موتور‌های بخار انجام داد. تا جاییکه امروزه ما او را یکی از برترین مهندسان تاریخ می‌دانیم.

۳- توماس ادیسون

ادیسون را می‌توان یکی از پرکارترین مخترعان تاریخ دانست. او رکورد ۱۰۹۷ اختراع ثبت شده را دارد. ادیسون صنعت عکاسی را توسعه داد، لامپ رشته‌ای، دوربین تصاویر متحرک، پروژکتور برای نمایش تصاویر متحرک و صد‌ها اختراع دیگر دارد. او همچنین نخستین نیروگاه برق و سیستم توزیع آن را ساخت. بدون اختراعات او دنیای مدرن کنونی غیر قابل تصور بود.

۲- نیکلا تسلا

بی شک نیکلا تسلا بزرگترین مهندس برق همه دورانهاست. از اختراعات او می‌توان به لامپ فلورسنت، بوبین تسلا، موتور القایی و برق سه فاز اشاره کرد. او سیستم مولد جریان AC را ساخت که از یک موتور و یک ترانسفورماتور ساخته شده بود. بعضی‌ها می‌گویند او قرن بیستم را اختراع کرد. ولی متاسفانه در آخر عمر مشکلات روانی پیدا کرد و مرگ خوبی نداشت. اما کار‌های پر ارزش او همیشه در یاد‌ها باقیست.

۱- لئوناردو داوینچی

شاید داوینچی را بتوان یکی از خیال پرداز‌ترین مردان تاریخ دانست. لئوناردو بسیاری از اختراعات کنونی را از هلی گوپتر گرفته تا تانک و زیردریایی پیش بینی کرده بود. بعد‌ها مهندسان ثابت کردند بسیاری از رویا‌های او مانند چتر نجات، پل‌ها وسیستم‌های حمل نقل و... قابل ساخت و استفاده‌اند. لئوناردو وسایل انقلابی بسیاری طراحی کرد. لئوناردو را بی شک می‌توان بزرگترین مهندس طراح دانست.

مهندسان بزرگ قابل احترام دیگری وجود دارند که ذکر نام آنها را در اینجا ضروری می‌دانم.

الی ویتنی ماشین پنبه پاک کنی

رودولف دیزل - موتور دیزل

ورنر ون بران - سیستم موشکی