میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۱۰ مهندس برتر در تمام طول تاریخ

مهندسان افرادی هستند که دنیای مدرن پیرامون ما را ساخته اند. هر وسیله ای که اکنون در دست شماست زمانی وجود نداشته ولی یک فکر و ایده یک یا چند نفر همراه با نبوغ منجر به طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته امروز شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۹۴
| |
5944 بازدید
|
۱۲
۱۰ مهندس برتر در تمام طول تاریخ

به گزارش تابناک؛ مهندسان افرادی هستند که دنیای مدرن پیرامون ما را ساخته‌اند. هر وسیله‌ای که اکنون در دست شماست زمانی وجود نداشته ولی یک فکر و ایده یک یا چند نفر همراه با نبوغ منجر به طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته امروز شده است. اما اگر بخواهیم ارزش کار مهندسان را بررسی کنیم آن را با چه معیاری می‌سنجیم؟ آیا تا به حال فکر کرده‌اید بزرگترین مهندسان تاریخ چه کسانی بوده‌اند؟ در اینجا ما ۱۰ مهندس برتر تاریخ را به صورت معکوس از دهم تا اولین آنها بررسی می‌کنیم.

۱۰- نیکلاس اتونیکلاس اتو

 اولین موتور چهار زمانه یا موتور سیکل اتو را ساخته است. به این موتور‌ها موتور‌های احتراق داخلی یا درون سوز می‌گویند، چون سوخت مستقیماً در اتاقکی که پیستون وجود دارد می‌سوزد. موتور‌های سیکل اتو یا چهار زمانه هنوز در اتومبیل‌هایی که در خیابان در رفت آمد هستند استفاده می‌شوند...

البته در آنها بهینه سازی‌هایی برای افزایش راندمان، کاهش مصرف سوخت، کاهش سر و صدا و... انجام شده است. گذشته از طراحی اتو سرمایه گذاری دو تاجر بزرگ به نام‌های گاتلیب دایملر و کارل بنز موجب شد موتور اتو محرک اتومبیل‌های امروزی باشد.

۹- آلن تورینگآلن تورینگ ساختار دودوی یا باینری را در ریاضیات پایه گذاری کرد، که امروزه در تمام کامپیوتر‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. او را پدر علم کامپیوتر می‌دانند. کامپیوتری که شما اکنون در حال استفاده از آن هستید، بدون ساختار دودویی کار نمی‌کند. او همچنین در جنگ جهانی دوم کد آلمانی انیگما را شکست که بدون آن اگر نگوییم پیروزی بر نازی‌ها غیر ممکن باید بگوییم بسیار دشوار بود. هر چند او هیچگاه چیزی نساخت ولی اثر کار بزرگی که در صنعت کامپیوتر انجام داد او را به این جایگاه رسانید.

۸- میخائیل کلاشینکف

هر چند بیشتر قسمت‌های کلاشینکوف AK-۴۷ از اسلحه‌های دیگر اقتباس شده بود ولی این کار با زیرکی و ظرافت زیادی انجام شده بود. در حقیقت طراحی ساده اسلحه‌ای تقریباً بی عیب که کارایی فوق العاده‌ای داشت. سبب شد سازنده اش را به عنوان یک نابغه مطرح کند. تولید این اسلحه ارزان تمام می‌شد استفاده از آن بسیار ساده بود به راحتی نمی‌شکست و بعد از پنجاه و اندی سال هنوز تولید می‌شود. از روی این مدل انواع مختلفی اسلحه ساخته شده است و آن را می‌توان یکی از بهترین‌های تاریخ دانست که قدرت نفوذ بالایی دارد.

۷- ارشمیدس

ارشمیدس مردی است که نمی‌توان افتخار را از او دور دانست. او مهندسی است که می‌گویند توانست با تعداد زیادی آینه کشتی دشمن را به آتش بکشد. یا می‌گویند جرثقلی ساخته بود که می‌توانست کشتی‌های رومی را بلند کند و در هم بکوبد. هر چند درباره صحت و سقم این حرف‌ها مدرک معتبری در دست نیست ولی هنوز افتخارات بزرگی وجود دارد که به او نسبت می‌دهند؛ که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم: محاسبه عدد پی یا همان ۳.۱۴ معروف، مارپیچ ارشمیدسی که وسیله‌ای بود برای بالا آوردن آب مورد نیاز کشاورزی و کار معدن استفاده می‌شد. او همچنین در استفاده از اهرم‌ها و قرقره‌ها روش‌های جدیدی را خلق کرد. چندین منجنیق ساخت؛ و در علم ریاضی مطلبی را عنوان کرد که مهندسی امروز بدون آنها وجود نداشت.

۶- اولیور و ویلبر رایت

افراد زیادی قبل از این دو نفر سعی کردند پا به عرصه هوانوردی بگذارند ولی اکثر آنها کارشان از نظر مهندسی بی ارزش بود. اما برداران رایت کسانی بودند که توانستند به طور واقعی مهندسی هوانوردی را پایه گذاری کنند. آنها زمانی موفق به پرواز شدند که تصور افراد از علم هوانوردی چیزی شبیه به حرکت بر روی زمین بود. ولی برادران رایت دیدگاه جدید برای این علم خلق کردند. برای اینکه پرواز قابل کنترل باشد سیستم سه محوری ساختند که برای پرواز یک ضرورت بود. همچنین برادران رایت اولین افرادی هستند که ملخ هواپیما را با دید آیرودینامیکی ساختند.

۵- هرو اهل اسکندریه

این مرد ۵۰ سال قبل از میلاد مسیح یک انقلاب صنعتی را آغاز کرد. او چرخی ساخت که با نیروی بخار به حرکت در می‌آمد و یک گوی را می‌چرخاند. هر چند او نتوانست دیگران را قانع کند که دستگاه او چقدر می‌تواند مفید باشد و اختراعش در حد یک اسباب بازی باقی ماند. ولی او را می‌توان پایه گذار توربین‌های بخار دانست. او همچنین نوشته‌هایی درباره پنوماتیک، ریاضی و فیزیک دارد.

۴- جمیز وات

جمیز وات موتر بخار را به صنعت معرفی کرد و انقلابی در صنایع آن زمان بوجود آورد. گاورنری (یک کنترل کننده سرعت مکانیکی) که او ساخت موتور بخار را در دور مطلوب نگاه می‌داشت. ساخت یک کنترل کننده دور برای موتور‌های بخار کار بسیار ظریفی بود. او اصلاحات زیادی روی موتور‌های بخار انجام داد. تا جاییکه امروزه ما او را یکی از برترین مهندسان تاریخ می‌دانیم.

۳- توماس ادیسون

ادیسون را می‌توان یکی از پرکارترین مخترعان تاریخ دانست. او رکورد ۱۰۹۷ اختراع ثبت شده را دارد. ادیسون صنعت عکاسی را توسعه داد، لامپ رشته‌ای، دوربین تصاویر متحرک، پروژکتور برای نمایش تصاویر متحرک و صد‌ها اختراع دیگر دارد. او همچنین نخستین نیروگاه برق و سیستم توزیع آن را ساخت. بدون اختراعات او دنیای مدرن کنونی غیر قابل تصور بود.

۲- نیکلا تسلا

بی شک نیکلا تسلا بزرگترین مهندس برق همه دورانهاست. از اختراعات او می‌توان به لامپ فلورسنت، بوبین تسلا، موتور القایی و برق سه فاز اشاره کرد. او سیستم مولد جریان AC را ساخت که از یک موتور و یک ترانسفورماتور ساخته شده بود. بعضی‌ها می‌گویند او قرن بیستم را اختراع کرد. ولی متاسفانه در آخر عمر مشکلات روانی پیدا کرد و مرگ خوبی نداشت. اما کار‌های پر ارزش او همیشه در یاد‌ها باقیست.

۱- لئوناردو داوینچی

شاید داوینچی را بتوان یکی از خیال پرداز‌ترین مردان تاریخ دانست. لئوناردو بسیاری از اختراعات کنونی را از هلی گوپتر گرفته تا تانک و زیردریایی پیش بینی کرده بود. بعد‌ها مهندسان ثابت کردند بسیاری از رویا‌های او مانند چتر نجات، پل‌ها وسیستم‌های حمل نقل و... قابل ساخت و استفاده‌اند. لئوناردو وسایل انقلابی بسیاری طراحی کرد. لئوناردو را بی شک می‌توان بزرگترین مهندس طراح دانست.

مهندسان بزرگ قابل احترام دیگری وجود دارند که ذکر نام آنها را در اینجا ضروری می‌دانم.

الی ویتنی ماشین پنبه پاک کنی

رودولف دیزل - موتور دیزل

ورنر ون بران - سیستم موشکی

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهندس تجهیزات طراحی مهندسان تاریخ
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طراحی شگفت‌انگیز هرم معکوس براتیسلاوا+عکس
چین ماشین لباسشویی بدون آب برای فضانوردان ساخته است
عقب‌ماندگی طرح‌های نمک زدایی و نرسیدن به تولید ۴ میلیون بشکه‌ای نفت
چرا از فضای محدود آپارتمان‌ها استفاده بهینه نمی‌شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۲
یک جانباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
29
17
پاسخ
لیست قلابی
مهندسان اولیه دانشمندان ایرانی و اسلامی بودند !
تابناک چرا لیست اشتباه میده ؟
ابوریحان بیرونی
زکریای رازی
شیخ بهایی
ابو علی سینا
و دهها نفر دیگر اولین مهندسان بودند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
داداش شما دانشمند را با مهندس اشتباه گرفتید
از این لیست میشه به ابوریحان بیرونی و شیخ بهایی اشاره کرده به عنوان مهندس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
هیچ کدام از اینهایی که نام بردید مهندس نبودند، پزشک، منجم، ریاضی دان و حتی معمار ولی منظور از این مطلب، تاثیرگذاری روی فناوری های کنونی است.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
8
17
پاسخ
این از نگاه جهان غرب میتونه درست باشه.
ولی از نگاه جهانی (و ایرانی) جای خیلی دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی خالی ست.
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
38
پاسخ
مهندس فرزین رو از قلم انداختین . ایشون هم بدطوری بازار ارز رو مهندسی کرد
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
7
پاسخ
زیپ لباس هم جزو اختراعات برتر از لحاظ کاربردی است و با یک حرکت ساده دولبه مختلف را به طور محکم متصل می کند و به همچنین استفاده از وزنه تعادل در بالابرها و اسانسور تمهیدی هوشمندانه است که باعث می شود موتور فقط وزن بار را تحمل کند و وزن کابین توسط وزنه خنثی شده است . مثل این که فرضا اگر در هر کفه ترازو یک وزنه بیست کیلویی باشد در تعادل است ولی با فشار ناچیز به یک طرف کفه ها جابه جا می شوند . در اسانسور هم در طرف مقابل وزنه ای به اندازه جرم کابین وجود دارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
16
پاسخ
شیخ بهایی طراح و سازنده منارجنبان و حمام پر رمز و راز در اصفهان، بی شک یکی از برترین مهندسین تاریخ بشریت است که در این لیست قرار ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
1
پاسخ
تا الان نمیدونستیم داوینچی مهندس بوده !!!؟ فکر میکردیم نقاش بوده !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
24
پاسخ
مهندس احمدی نژاد رو دست کم نگیرید ! ایشان به بهترین وضع ممکن انتخابات 1398 را مهندسی کرد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
4
پاسخ
من تا الان فکر میکردم شیخ بهایی عارف بوده !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
4
پاسخ
برترین مهندس تاریخ بشر کسی است که چرخ و محور را اختراع کرد.چرخ و محور مادر همه ماشینهاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
8
پاسخ
همه اینها به بشریت خدمت کردند...
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ej4
tabnak.ir/005ej4