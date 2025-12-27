ابهام در نشت اطلاعات باشگاه پرسپولیس
ادعای هک سیستمهای باشگاه پرسپولیس حرف و حدیثهای زیادی به وجود آورده که آیا این اتفاق افتاده یا اسناد از باشگاه خارج شده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ از روز گذشته ادعایی درباره هک سیستمهای باشگاه پرسپولیس منتشر و اعلام شد حدود ۱۰۰ قرارداد و مدارک مهم این باشگاه به دست یک گروه هکری افتاده است.
در واقع اسناد و قراردادهایی به دست یک گروه افتاده، ولی نحوه خروج آن از طریق هک سیستمهای باشگاه یا به شکلی دیگر، معلوم نیست.
این گروه که ادعای هک باشگاه را دارند، چند نمونه از اسناد خود را منتشر کردهاند ولی اینکه تعداد دقیق اسنادی که به دست آنها افتاده چه مقدار است و چگونه در اختیارشان قرار گرفته، مشخص نیست. بررسیها در این زمینه ادامه دارد و احتمالاً به زودی باشگاه به صورت رسمی به این موضوع واکنش نشان دهد.
باید منتظر ماند و دید آیا ادعای هک سیستمهای باشگاه پرسپولیس درست بوده یا خیر و چه میزان از اسناد باشگاه پرسپولیس منتشر خواهد شد.
