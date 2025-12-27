حمایت سردار آزمون از زنوزی

مهاجم ایرانی شباب الاهلی به اتفاقات شب گذشته بین دو باشگاه تراکتور و پرسپولیس واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک, شب گذشته فوتبال ایران حواشی زیادی را تجربه کرد. از اظهارات جنجالی محمدرضا زنوزی گرفته تا پاسخ فدراسیون فوتبال و اظهارات زشت رییس هیئت فوتبال یزد. حالا سردار آزمون هم که بارها ارادت خود را نسبت به باشگاه تراکتور و محمدرضا زنوزی نشان داده است با یک استوری نسبت به حواشی شب گذشته واکنش نشان داد.

سردار آزمون با انتشار عکسی از خودش کنار مالک تراکتور خطاب به محمدرضا زنوزی نوشت:

یاشا (سلامت باشی)