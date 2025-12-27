حمایت سردار آزمون از زنوزی
مهاجم ایرانی شباب الاهلی به اتفاقات شب گذشته بین دو باشگاه تراکتور و پرسپولیس واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک, شب گذشته فوتبال ایران حواشی زیادی را تجربه کرد. از اظهارات جنجالی محمدرضا زنوزی گرفته تا پاسخ فدراسیون فوتبال و اظهارات زشت رییس هیئت فوتبال یزد. حالا سردار آزمون هم که بارها ارادت خود را نسبت به باشگاه تراکتور و محمدرضا زنوزی نشان داده است با یک استوری نسبت به حواشی شب گذشته واکنش نشان داد.
سردار آزمون با انتشار عکسی از خودش کنار مالک تراکتور خطاب به محمدرضا زنوزی نوشت:
یاشا (سلامت باشی)
خیلی بده فقط به خاطر ترک بودن از کسی حمایت کنی بدون اینکه بدونی حق با اون هست یا نه...شاید هم چون پول داره و ازمون میخواد بازنشستگی بیاد تراکتور حمایت کرده......خلاصه جهان سوم جایی است که مردم درگیر تعصبات قومی و مذهبی هستند.....................
ناشناس| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اینم دنبال پول زنوزیه داره براش دلبری می کنه
ناشناس| |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
تنها چاره فوتبال برکناری تاج و آدم هاش ازفدراسیون فوتبال است باید یک تیم سالم بدون پرونده های قضایی مالی رئیس فدراسیون باشد
آقای آزمون خودت و خرج این آدم نکن. حالا یعنی به تاج توپیده شما خوشحالی.
